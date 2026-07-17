習近平出席WAIC：反對AI領域泛化國家安全概念 早日形成全球治理框架

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議17日上午在上海開幕，大陸國家主席習近平首次出席大會開幕式並發表主旨講話。他強調，要確保AI始終可控，並反對在AI領域泛化國家安全概念。他並指，要早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，並廣泛開展國際合作，同時宣布未來5年將面向發展中國家提供5千個AI專題研修培訓名額。

上午10點開幕式前，習近平與出席大會的哈薩克總統托卡耶夫等外國領導人一同合影，隨後於大會上發表主旨講話。他說，當前，全球AI技術創新進入前所未有的活躍期，人類不得不直面時代之問，當機器開始思考，人類如何與之相處？當算法參與決策，安全如何保障？當技術挑戰倫理，治理如何跟上？當鴻溝不斷拉大，普惠如何實現？

對此，他提出四點意見。一是堅持開放共贏，驅動創新發展。習近平表示，AI是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，正從數字世界走向物理世界，要抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放，合作共享，全面促進AI科技創新、產業發展、場景應用，協同推進傳統產業改造升級，新興產業培育壯大、未來產業前瞻佈局，讓AI賦能千行百業。

第二，強化風險意識，確保安全可控。習近平表示，AI應當成為人類的可信工具，要高度重視AI引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保AI始終處於人類控制之下。「同時應當共同反對在AI領域泛化國家安全概念，把本國安全凌駕於他國安全之上的做法」。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。習近平說，AI發展和應用不應該侵蝕和損害世界文明多樣性和各國文化獨特性。要用全人類共同價值塑造AI的價值觀。

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。習近平指出，AI是「全人類共同的智慧結晶和寶貴財富」，要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強AI發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架。要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，避免在AI領域造成新的歷史不公。

習近平表示，近年大陸積極擁抱AI發展，堅持有效市場和有為政府相結合，加強AI科技創新，積極推進AI＋行動，同時始終堅持發展和安全並重，讓AI這匹千里馬「既跑得快又跑得穩」。

對於大陸牽頭在上海成立世界AI合作組織，他稱，這是中方響應全球南方呼聲，團結國際社會，積極推動AI發展和治理的重大舉措，將成為AI發展史上的一個重要里程碑。

習近平並宣布，為進一步支持全球AI發展，推進全球AI能力建設，未來5年，中國將面向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額，面向東協、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟、拉丁美洲和加勒比國家共同體、上海合作組織、金磚國家，建設國際AI應用合作中心，推動「氣象智能預警方案：媽祖」在30個國家落地應用。