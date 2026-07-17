快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

巴紐突宣布關閉我使館 中共使館：感激與讚揚；將促進雙方各領域合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
今年1月7日巴紐外長Justin Tkatchenko（左）與中共大使楊曉光（右）會晤，Justin Tkatchenko稱，會談也涉及巴紐與澳洲簽署的《普克普克條約》以及巴布亞紐幾內亞對「一個中國」政策的支持，我們自始至終對此立場未變，這其中也包括我們對台灣問題的立場。會晤並確定巴紐總理即將於年底赴大陸出席APEC會議。（圖／取自Justin Tkatchenko臉書）
今年1月7日巴紐外長Justin Tkatchenko（左）與中共大使楊曉光（右）會晤，Justin Tkatchenko稱，會談也涉及巴紐與澳洲簽署的《普克普克條約》以及巴布亞紐幾內亞對「一個中國」政策的支持，我們自始至終對此立場未變，這其中也包括我們對台灣問題的立場。會晤並確定巴紐總理即將於年底赴大陸出席APEC會議。（圖／取自Justin Tkatchenko臉書）

巴紐（巴布亞紐幾內亞）官方突然宣布關閉駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處，遭我方政府抗議，而中共駐巴紐使館則表示感激與讚揚，並聲稱關閉我駐巴紐辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進雙方在各個領域的合作。

中共駐巴紐大使館16日在臉書、「X」帳號上，針對巴紐對台北辦事處的作為，連發三則文章，予以感謝與讚揚。

第一篇文章指出，中共感激與讚賞巴紐政府關閉台北經濟辦事處的決定，這是最新的「一中原則」被國際社會強烈支持的例子，並代表了世界潮流。「中國必須實現再統一（reunification）。沒有人或任何力量能阻止這一點」。

文章還強調，今年是中共與巴紐建交50周年，過去50年來基於一中原則，雙方關係發展得非常順利，並在各個領域進行深入的實際合作。關閉「台北經濟辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進中共與巴紐雙方在各個領域的合作。中共已準備好繼續與巴紐合作，堅定地支持各自的核心利益，並共同推動雙邊的全面戰略夥伴關係的進步。

文章還附上一張中共版本的中國地圖。

第二篇文章則是轉發巴紐外長Justin Tkatchenko的臉書聲明，重申中共感激與讚賞巴紐政府的正確決定以及其堅定地遵循一中原則。

第三篇文章是轉發中共外交部發言人林劍談話，也就是「中方對此表示高度讚賞。這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

在巴紐對台北出手前夕，中共駐巴紐大使楊曉光7月7日分別在巴紐兩大主流報紙《國民報》、《信使郵報》發表署名文章「為中國和世界作出更大貢獻—慶祝中國共產黨成立105周年」，文章提到，「我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業」。

而在兩岸關係不斷交惡下，近年中共友邦更改台北辦事處名稱或者設館、遷館、禁館相關作為不斷增加，包含南非、蓋亞那、斐濟、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、厄瓜多、奈及利亞等。

中共 巴布亞紐幾內亞 台北

延伸閱讀

巴紐片面宣布 我駐巴紐代表處遭關閉

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

巴紐外長臉書重申一中原則 宣布關閉台駐巴紐辦事處

台駐巴紐辦事處遭關閉？外交部抗議巴國無預警作為 稱駐處將維持運作

相關新聞

中國日報影片諷菲在南海仲裁案中角色「如同猴子」 菲防長譴責種族歧視

據路透社報導，菲律賓強烈譴責大陸官方媒體《中國日報》發布一段人工智慧生成的視頻，將菲律賓人描繪成猴子。菲律賓表示，這種「種族主義」圖像「令人反感、不安和不可接受」，菲律賓並對這種非人化的宣傳劃清界限。

巴紐突宣布關閉我使館 中共使館：感激與讚揚；將促進雙方各領域合作

巴紐（巴布亞紐幾內亞）官方突然宣布關閉駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處，遭我方政府抗議，而中共駐巴紐使館則表示感激與讚揚，並聲稱關閉我駐巴紐辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進雙方在各個領域的合作。

宋濤：中華民族偉大復興進入不可逆轉時期 歡迎台灣同胞來大陸看一看

大陸國台辦主任宋濤17日會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱時強調，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史時期，特別是歡迎沒有來過大陸的台灣同胞來大陸看一看，「我們也希望與台灣同胞一道，堅持九二共識，反對台獨，共同為中華民族偉大復興做出我們的應有的貢獻。」洪秀柱指出，一定要認知兩岸的未來不能夠操縱在台獨分子的手上，兩岸的未來要掌握在我們自己的手中。

會哈薩克總統 習近平：拓展能源礦產合作、推進互聯互通建設

大陸國家主席習近平16日在上海會見到訪的哈薩克總統托卡耶夫，他表示雙方要推動貿易創新發展，拓展能源礦產合作，推進互聯互通建設，提升國際道路運輸便利化水平等。

金正恩見王滬寧：朝中友好合作互助條約 為保障世界和平發揮重大作用

據朝中社，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩昨16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際正在對北韓進行正式友好訪問的由大陸全國政協主席王滬寧率領的中國黨政代表團。金正恩表示，《朝中友好合作互助條約》是定義兩國關係的戰略性質、提出戰略方向的國家間條約，在捍衛朝中兩國根本利益、保障地區和世界和平與穩定方面發揮重大作用。

上海外灘文學郵輪啟航 實體書店獨特運作能突破困境？

上海不只有路易威登（LV）巨輪，在北外灘，一艘滿載文學圖書的「郵輪」停泊在蘇州河邊外白渡橋與乍浦路橋之間，還帶露台的文化空間，在今年4月營業後吸引絡繹不絕的遊客，成為熱門網紅打卡景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。