巴紐突宣布關閉我使館 中共使館：感激與讚揚；將促進雙方各領域合作

巴紐（巴布亞紐幾內亞）官方突然宣布關閉駐巴布亞紐幾內亞台北經濟辦事處，遭我方政府抗議，而中共駐巴紐使館則表示感激與讚揚，並聲稱關閉我駐巴紐辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進雙方在各個領域的合作。

中共駐巴紐大使館16日在臉書、「X」帳號上，針對巴紐對台北辦事處的作為，連發三則文章，予以感謝與讚揚。

第一篇文章指出，中共感激與讚賞巴紐政府關閉台北經濟辦事處的決定，這是最新的「一中原則」被國際社會強烈支持的例子，並代表了世界潮流。「中國必須實現再統一（reunification）。沒有人或任何力量能阻止這一點」。

文章還強調，今年是中共與巴紐建交50周年，過去50年來基於一中原則，雙方關係發展得非常順利，並在各個領域進行深入的實際合作。關閉「台北經濟辦事處這一決定是一個正確決定，這將進一步鞏固中共與巴紐雙方的政治基礎，並促進中共與巴紐雙方在各個領域的合作。中共已準備好繼續與巴紐合作，堅定地支持各自的核心利益，並共同推動雙邊的全面戰略夥伴關係的進步。

文章還附上一張中共版本的中國地圖。

第二篇文章則是轉發巴紐外長Justin Tkatchenko的臉書聲明，重申中共感激與讚賞巴紐政府的正確決定以及其堅定地遵循一中原則。

第三篇文章是轉發中共外交部發言人林劍談話，也就是「中方對此表示高度讚賞。這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

在巴紐對台北出手前夕，中共駐巴紐大使楊曉光7月7日分別在巴紐兩大主流報紙《國民報》、《信使郵報》發表署名文章「為中國和世界作出更大貢獻—慶祝中國共產黨成立105周年」，文章提到，「我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業」。

而在兩岸關係不斷交惡下，近年中共友邦更改台北辦事處名稱或者設館、遷館、禁館相關作為不斷增加，包含南非、蓋亞那、斐濟、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、厄瓜多、奈及利亞等。