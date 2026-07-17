宋濤：中華民族偉大復興進入不可逆轉時期 歡迎台灣同胞來大陸看一看

大陸國台辦主任宋濤17日會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱時強調，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史時期，特別是歡迎沒有來過大陸的台灣同胞來大陸看一看，「我們也希望與台灣同胞一道，堅持九二共識，反對台獨，共同為中華民族偉大復興做出我們的應有的貢獻。」洪秀柱指出，一定要認知兩岸的未來不能夠操縱在台獨分子的手上，兩岸的未來要掌握在我們自己的手中。

宋濤表示，今年是中國共產黨成立105周年，習近平總書記在慶祝中國共產黨成立105周年發表了重要的講話，深刻的闡釋了對台的大會方針政策，為兩岸關係的發展指明了方向，具有深刻的重要意義。

宋濤指出，105年來，中國共產黨始終不忘初心，牢記使命，帶領全中國各族人民不懈奮鬥，創造了經濟長期高速發展和社會長期穩定的兩大奇跡。

宋濤強調，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史時期，歡迎台灣同胞來大陸走走看看，歡迎特別是沒有來過大陸的台灣同胞來大陸看一看，來增加對中國共產黨的瞭解，增進對中國特色社會主義道路，「我們也希望與台灣同胞一道，堅持九二共識，反對台獨，共同為中華民族偉大復興做出我們的應有的貢獻。」

洪秀柱表示，這麼大一個國家的治理非常不容易，能有今天這樣迅速的發展，其實非常不容易，也讓我們非常的敬佩。「青年發展論壇今年是第九屆了，哪怕在疫情時間，我們都沒有放棄，兩岸必須做青年交流的這麼一個重要工作。」

洪秀柱提到，青年是未來的希望，兩岸的未來也是真正掌握在年輕人的手裡面，兩岸的關係現在都在政治人物的手裡和未來是在年輕人的手裡，「所以青年的交流，彼此的認識，破除彼此的隔閡，互相能夠心靈契合，能夠互相合作，這是非常重要的一件事情。」

洪秀柱指出，現在在台灣內部，台獨分子叫囂不已，加上外國勢力煽風點火，干預台灣內部，在兩岸之間可能會製造一些變數的這樣一個錯位，所以我們必須要認識，必須要深切的認知。

洪秀柱表示，「其實兩岸是一家，只有緊密的結合在一起，為我們自己中華民族的未來而努力，這才重要。所以一定要認知兩岸的未來不能夠操縱在台獨分子的手上，兩岸的未來要掌握在我們自己的手中。」

洪秀柱提到，對於兩岸的這種關係和身份認知，我們本來就是炎黃子孫，就是中華民族的一份子，只有處心積慮的人才想要把我們分解，所以國家統一確實是一個不可逆的未來，所以我們必須在這方面多加努力，讓下一代瞭解、歷史認知，彼此的一個定位跟彼此的未來希望在哪裡，所以透過這樣一個會談，讓我們更加對這方面有個認知。