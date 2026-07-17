會哈薩克總統 習近平：拓展能源礦產合作、推進互聯互通建設

大陸國家主席習近平16日在上海會見到訪的哈薩克總統托卡耶夫，他表示雙方要推動貿易創新發展，拓展能源礦產合作，推進互聯互通建設，提升國際道路運輸便利化水平等。

據大陸外交部，習近平表示，「世界百年變局深刻複雜演進，中哈關係在考驗和洗禮中歷久彌堅」，他強調堅定推進中哈全面合作，符合兩國和兩國人民根本利益。

習近平並指，雙方要推動貿易創新發展，優化貿易結構，培育跨境電商、服務貿易新業態；拓展能源礦產合作，加快推進重點項目落地實施；推進互聯互通建設，增開更多直航航班，提升國際道路運輸便利化水平；培育新質生產力，大陸願分享數位經濟、人工智慧等技術，助力哈薩克實現數位化轉型；辦好「中哈文化交流年」，加強教育、科技、醫療、衛生、體育、媒體等合作。

他也稱，大陸願同哈方共同踐行四大全球倡議，在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制等多邊機制內加強協調和配合，共同捍衛國際公平正義。會見後，兩人共同見證簽署和宣布經貿、交通、財政、媒體等領域多項合作文件。

哈薩克國際通訊社報導，托卡耶夫表示中國大陸是哈薩克最大的貿易夥伴。迄今為止，大陸已向哈薩克投資300億美元。去年雙邊貿易額達到490億美元。目前超過8500家大陸企業在哈薩克營運。雙方在工業、能源、天然氣化工、機械工程和農業等多個經濟領域開展了大規模合作項目，且去年超過100萬大陸公民訪問了哈薩克

根據會談結果，哈薩克政府與大陸政府簽署了2027-2030年經貿合作規劃及路線圖。

此外，16日托卡耶夫在上海以圓桌會議形式會見大陸企業界代表，並表示哈中永久全面戰略夥伴關係已達到前所未有的高度，兩國正攜手邁入哈中關係新的「黃金三十年」。他特別提到，中國石油天然氣集團有限公司（CNPC）、中信集團（CITIC）和華為等大陸企業為哈薩克經濟現代化作出了積極貢獻。

在交通物流領域，托卡耶夫指出，哈薩克致力於建設連接中國、中亞、高加索、中東和歐洲的重要交通物流樞紐。目前，共有13條國際運輸走廊經過哈薩克，約85%的中歐鐵路貨運通過哈薩克境內運輸。目前，哈方正積極建設新的鐵路線路，提升跨里海國際運輸走廊（中間走廊）的運輸能力，並打造國際貨運數位生態系統。在礦產資源合作方面，托卡耶夫指出，哈薩克擁有豐富的戰略性礦產資源儲量，希望與國際夥伴共同發展高附加值產業鏈。

據報導，托卡耶夫此次上海工作訪問期間，雙方共簽署70餘項商業協議，總金額超過150億美元。而「薩姆魯克-卡澤納」國家福利基金股份公司（Samruk-Kazyna）董事會主席努爾蘭．賈克波夫表示，哈中雙方將共同打造橫貫歐亞大陸的智慧運輸走廊，推動人工智慧等數位技術與國際物流網路深度融合，進一步提升跨境運輸效率。