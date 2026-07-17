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金正恩見王滬寧：朝中友好合作互助條約 為保障世界和平發揮重大作用

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際由大陸全國政協主席王滬寧率領對北韓進行訪問的中國黨政代表團。 朝中社
北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際由大陸全國政協主席王滬寧率領對北韓進行訪問的中國黨政代表團。 朝中社

據朝中社，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩昨16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際正在對北韓進行正式友好訪問的由大陸全國政協主席王滬寧率領的中國黨政代表團。金正恩表示，《朝中友好合作互助條約》是定義兩國關係的戰略性質、提出戰略方向的國家間條約，在捍衛朝中兩國根本利益、保障地區和世界和平與穩定方面發揮重大作用。

報導稱，金正恩熱情迎接王滬寧等中華人民共和國黨政代表團主要成員並親切互致問候。王滬寧轉達了大陸國家主席習近平同對金正恩的祝福和問候。金正恩深表謝意，並請王滬寧轉達對習近平的問候。

報導稱，金正恩熱烈歡迎中華人民共和國黨政代表團來訪，並讚賞習近平總書記派王滬寧率領高級黨政代表團訪問朝鮮，體現了重視朝中關係、堅決落實平壤首腦會晤共識的堅定意志。

他表示，《朝中友好合作互助條約》是定義兩國關係的戰略性質、提出戰略方向的國家間條約，在捍衛朝中兩國根本利益、保障地區和世界和平與穩定方面發揮重大作用。本著條約精神，順應時代要求、兩國人民的志向和心願，在各領域推動以社會主義為核心的傳統友好合作關係蓬勃發展，是朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府堅定不移的方針。

王滬寧表示，感謝朝鮮黨和政府以及北韓人民對中華人民共和國黨政代表團盛情款待。願全面履行兩黨兩國最高領導人透過歷史性平壤會晤達成的重要共識和各項協議，增進政治互信和雙邊團結，擴大和發展協力合作。

金正恩重申，朝鮮勞動黨和朝鮮民主主義人民共和國政府將一如既往支持和聲援習近平總書記同志領導的新時代中國特色社會主義事業。衷心祝福有意義地紀念中國共產黨成立105週年的中國人民在中國共產黨領導下全面建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的歷史征程上取得更大成就。

北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際由大陸全國政協主席王滬寧率領對北韓進行訪問的中國黨政代表團。 朝中社
北韓勞動黨總書記、朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩16日會見在《朝中友好合作互助條約》簽訂65週年之際由大陸全國政協主席王滬寧率領對北韓進行訪問的中國黨政代表團。 朝中社

金正恩 王滬寧 習近平

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