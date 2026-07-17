中宣部原副部長蔡赴朝退休8年後被查

（德國之聲中文網）中共中央紀委7月15日宣布，中央宣傳部原副部長，原國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，1951年4月出生的蔡赴朝曾為包裝廠工人，後獲得中國人民大學新聞學院新聞學專業博士研究生學位，1979年進入北京日報社當記者，後升任北京日報社副總編輯。在北京日報社工作多年後，1998年，在賈慶林任北京市委書記期間，蔡赴朝被調任中共北京市委宣傳部副部長、市外宣辦主任。2011年2月，蔡赴朝升任中宣部副部長，廣電總局局長、黨組書記。2013年3月，國家新聞出版廣電總局成立後，他出任首任局長。2016年11月轉任全國政協教科文衛體委員會副主任，直至2018年3月退休。

作為在2010年代負責確保媒體報道與中共方針保持一致的官員，蔡赴朝在任宣傳口要職期間，曾批評中國制作的許多電視節目、電影和出版品都是“垃圾”，並主張排除“頹廢題材”，將重心放在“提升社會價值”。

蔡赴朝也是新編歷史京劇《顏真卿》等多部京劇的編劇。《顏真卿》去年9月17日在國家大劇院戲劇場首演。《北京晚報》當時報道稱，編劇蔡赴朝以“立意至高、動機至真、性格至烈” 的文本，為劇目打下堅實基礎。

今年已有40名中管干部被查

退休後八年被查的蔡赴朝是今年中國公布的第40名被查的中管干部（副部級以上）。本周二（7月14日），中國官方宣布將曾任中共中央政治局委員的馬興瑞被開除黨籍和公職，理由是其涉嫌受賄犯罪。馬興瑞曾躋身中國最具權勢的二十多位官員之列，被認為是中國最具前途的政治精英之一。

在中宣部系統內，2025年9月16日，中宣部原副部長張建春因非法收受財物折合人民幣共計5506萬余元被判有期徒刑十四年。

（綜合報道）

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