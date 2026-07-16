快訊

外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

花蓮萬里溪堰塞湖發紅色警戒 老農夫婦躲屋內遭勸離

聽新聞
0:00 / 0:00

許舒博稱已申請兩岸中秋包機 陸委會：民航局還沒收到

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑。記者張鈺琪／攝影

針對商總理事長許舒博日前稱，已向台灣民航局申請兩岸中秋包機，並優先考慮昆明、西安航線，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（16）日下午於例行記者會上表示，經向民航局查詢，目前還沒有收到相關申請，「這個中間可能在辦理手續的時間上有點落差，也不一定，這個我們並不清楚」。

本報記者提問，許舒博日前表示，已向民航局申請兩岸中秋包機，優先考慮昆明、西安2條航線，並由大陸東方航空承接。他也轉述陸委會主委邱垂正傾向「先包機、後直航」。陸委會能否進一步說明邱垂正的說法？

梁文傑表示，對於許舒博所說已申請兩岸中秋包機一事，我們向民航局查詢，民航局目前還沒有收到。「這個中間可能在辦理手續的時間上有點落差，也不一定，這個我們並不清楚。」

至於邱垂正所稱「先包機、後直航」，梁文傑說，我們現在有15個已經開放定期航班的航點，另有13個可以包機的航點，例如西安。不過，這13個航點到目前為止都沒有業者來申請過要包機，因此政府無法評判這些航點是否要從包機航點進一步改成定期航班。

本報記者另問，許舒博認為，直航議題應由航空公司依市場需求推動，政府不該過度限制。如果陸委會認定「沒有需要」，航空公司自然不會提出申請，長期下來也會影響民眾觀感，陸委會對此有何回應？

梁文傑表示，如果當地的台商或長住的台灣民眾覺得有需求，可以先提出包機申請，表明有這樣的需求，政府才會進一步來考慮要不要將該航點開放為定期航班的點。

他也指出，台灣航空公司目前運量都非常的緊，如果要在大陸新增航點，航空公司在那邊就必須要有地勤、售票與服務人員，這些都是成本和花費。

梁文傑說，現在15個定期航班的航點中，有好幾個是華航跟長榮沒有直飛的，因為他們的運力不到那邊，例如寧波、南京、鄭州及青島這4個航點，華航與長榮沒有餘裕去飛，所以現在是由大陸航空公司在飛。

他表示，光是目前這15個航點，台灣的航空公司就已經沒有餘裕飛了，所以要開到其他的點，我們必須要先顧及這些航空公司到底有沒有意願及多餘的能力來飛這些航點。

梁文傑強調，所以沒有什麼「陸委會認定沒有需求」這回事，「有沒有需求，要看航空公司、要看乘客，這不是陸委會來認定的」。

另有媒體關切，昆明目前不是直航點，也不是包機點，如果有需求，可以由專案申請的方式辦理嗎？

梁文傑回應，如果有需求，也可以向民航局提出來，民航局會會同相關機關作務實的處理、作出比較合理的決定。

至於如果台灣航空公司運力不到或沒有意願，陸委會是否願意開放由大陸航空公司經營新航點，梁文傑表示，目前確實有一些航點有這樣的狀況，所以這種情況我們並不會排除，「也就是說，不是不可能」。

不過，他強調，我們還是必須先確認到底需求在哪裡。寧波、南京、鄭州及青島這些都是台商非常多的地方，所以需求是確實存在的。

民航局 許舒博 陸委會 中秋節

延伸閱讀

從民宿帶走！陸委會揭1現職、1退休警遭陸國安盤查 逼問我關鍵基礎設施

宋濤：堅決抵制「文化台獨」陸將暢通雙向旅遊通道

福岡超夯 華航慶祝開航半世紀 深耕東北亞再開2線、2處增班

民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

相關新聞

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

針對巴布亞紐幾內亞日前宣布關閉「台北經濟辦公室」，大陸外交部發言人林劍16日表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。

因槓上前大陸首富王健林聞名 「貴州最年輕縣長」徐劉蔚落馬

據貴州省紀委監委7月16日消息，前貴州省政府副秘書長、貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。十年前，時任丹寨縣縣長的徐劉蔚，曾當面「硬剛」萬達集團董事長王健林，要求萬達在當地的投資獲利一分都不要帶走。

黃國昌爆料「上海雙城論壇喝到醉倒」 梁文傑：倒楣被狗咬

民眾黨主席黃國昌昨爆料陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員期間，曾赴上海雙城論壇時外出喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，甚至需要國台辦人員照顧。梁文傑今天在陸委會例行記者會後表示，黃國昌用道聽途說來指控是非常荒謬的，「就當作是倒楣被狗咬到了」。

民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委梁文傑表示，不反對政黨赴陸交流，但應保持對等尊嚴，不要附和中共論述或主張。他並分析，國台辦未對民眾黨此次赴陸強調「九二共識、反對台獨」，符合中共對統戰對象採取差異化策略。

從民宿帶走！陸委會揭1現職、1退休警遭陸國安盤查 逼問我關鍵基礎設施

陸委會副主委兼發言人梁文傑今（16）日宣布一案例，一名現職員警與一名退休員警今年6月赴福建旅遊期間，遭中共國安人員從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，並被追問台灣關鍵基礎設施的組織架構、清單及過往工作內容。梁文傑表示，2人返台後特別請陸委會呼籲，凡是在特定機敏機關任職的公務員，千萬不要前往中國大陸，以免遭中共滲透。

中選會「參選須繳喪失陸籍證明滿10年」 梁文傑：不是因為任何個案

中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，會查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。陸委會副主委梁文傑今天強調，此舉不是因為任何個案，也沒有任何政治考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。