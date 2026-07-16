許舒博稱已申請兩岸中秋包機 陸委會：民航局還沒收到

針對商總理事長許舒博日前稱，已向台灣民航局申請兩岸中秋包機，並優先考慮昆明、西安航線，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（16）日下午於例行記者會上表示，經向民航局查詢，目前還沒有收到相關申請，「這個中間可能在辦理手續的時間上有點落差，也不一定，這個我們並不清楚」。

本報記者提問，許舒博日前表示，已向民航局申請兩岸中秋包機，優先考慮昆明、西安2條航線，並由大陸東方航空承接。他也轉述陸委會主委邱垂正傾向「先包機、後直航」。陸委會能否進一步說明邱垂正的說法？

梁文傑表示，對於許舒博所說已申請兩岸中秋包機一事，我們向民航局查詢，民航局目前還沒有收到。「這個中間可能在辦理手續的時間上有點落差，也不一定，這個我們並不清楚。」

至於邱垂正所稱「先包機、後直航」，梁文傑說，我們現在有15個已經開放定期航班的航點，另有13個可以包機的航點，例如西安。不過，這13個航點到目前為止都沒有業者來申請過要包機，因此政府無法評判這些航點是否要從包機航點進一步改成定期航班。

本報記者另問，許舒博認為，直航議題應由航空公司依市場需求推動，政府不該過度限制。如果陸委會認定「沒有需要」，航空公司自然不會提出申請，長期下來也會影響民眾觀感，陸委會對此有何回應？

梁文傑表示，如果當地的台商或長住的台灣民眾覺得有需求，可以先提出包機申請，表明有這樣的需求，政府才會進一步來考慮要不要將該航點開放為定期航班的點。

他也指出，台灣航空公司目前運量都非常的緊，如果要在大陸新增航點，航空公司在那邊就必須要有地勤、售票與服務人員，這些都是成本和花費。

梁文傑說，現在15個定期航班的航點中，有好幾個是華航跟長榮沒有直飛的，因為他們的運力不到那邊，例如寧波、南京、鄭州及青島這4個航點，華航與長榮沒有餘裕去飛，所以現在是由大陸航空公司在飛。

他表示，光是目前這15個航點，台灣的航空公司就已經沒有餘裕飛了，所以要開到其他的點，我們必須要先顧及這些航空公司到底有沒有意願及多餘的能力來飛這些航點。

梁文傑強調，所以沒有什麼「陸委會認定沒有需求」這回事，「有沒有需求，要看航空公司、要看乘客，這不是陸委會來認定的」。

另有媒體關切，昆明目前不是直航點，也不是包機點，如果有需求，可以由專案申請的方式辦理嗎？

梁文傑回應，如果有需求，也可以向民航局提出來，民航局會會同相關機關作務實的處理、作出比較合理的決定。

至於如果台灣航空公司運力不到或沒有意願，陸委會是否願意開放由大陸航空公司經營新航點，梁文傑表示，目前確實有一些航點有這樣的狀況，所以這種情況我們並不會排除，「也就是說，不是不可能」。

不過，他強調，我們還是必須先確認到底需求在哪裡。寧波、南京、鄭州及青島這些都是台商非常多的地方，所以需求是確實存在的。