民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委梁文傑表示，不反對政黨赴陸交流，但應保持對等尊嚴，不要附和中共論述或主張。他並分析，國台辦未對民眾黨此次赴陸強調「九二共識、反對台獨」，符合中共對統戰對象採取差異化策略。

民眾黨中評會主委李偉華十四日起率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，兩岸是一家人，理應常來常往、走親走近。

梁文傑今天在例行記者會上表示，不反對政黨去交流，但是必須要保持一個政黨該有的對等尊嚴，最重要的是不要去附和對方論述或主張，只要把握這點，陸委會對這樣的交流活動不會持特別的反對意見。

至於國台辦對於民眾黨派團赴陸一事，沒有強調九二共識跟反對台獨。梁文傑認為，從中共統戰手法來說，會先分成敵人、朋友、中間派，對中間派的要求不會提得太高，以至於無法接受。譬如，過去對柯文哲的要求就是只要講兩岸一家親就好。

而陸委會副主委沈有忠日前表示，「非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問，兩岸才能有更多機會，以和平方式處理歧見與衝突」。

對此，梁文傑表示，沈有忠表達他的希望，但是眾所周知的原因，兩岸之間還是碰到很多阻礙。沈有忠要代表陸委會去訪問大陸，可能還要克服很多東西。