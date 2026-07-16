快訊

台積電擴大加碼投資美國千億美元 行政院說話了

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
民眾黨中評會主委李偉華率領民眾黨青年團員出訪，一行9人前往中國大陸上海展開4天3夜的參訪行程。記者黃仲明／攝影
民眾黨中評會主委李偉華率領民眾黨青年團員出訪，一行9人前往中國大陸上海展開4天3夜的參訪行程。記者黃仲明／攝影

民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委梁文傑表示，不反對政黨赴陸交流，但應保持對等尊嚴，不要附和中共論述或主張。他並分析，國台辦未對民眾黨此次赴陸強調「九二共識、反對台獨」，符合中共對統戰對象採取差異化策略。

民眾黨中評會主委李偉華十四日起率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，兩岸是一家人，理應常來常往、走親走近。

梁文傑今天在例行記者會上表示，不反對政黨去交流，但是必須要保持一個政黨該有的對等尊嚴，最重要的是不要去附和對方論述或主張，只要把握這點，陸委會對這樣的交流活動不會持特別的反對意見。

至於國台辦對於民眾黨派團赴陸一事，沒有強調九二共識跟反對台獨。梁文傑認為，從中共統戰手法來說，會先分成敵人、朋友、中間派，對中間派的要求不會提得太高，以至於無法接受。譬如，過去對柯文哲的要求就是只要講兩岸一家親就好。

而陸委會副主委沈有忠日前表示，「非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問，兩岸才能有更多機會，以和平方式處理歧見與衝突」。

對此，梁文傑表示，沈有忠表達他的希望，但是眾所周知的原因，兩岸之間還是碰到很多阻礙。沈有忠要代表陸委會去訪問大陸，可能還要克服很多東西。

梁文傑 中共 民眾黨

延伸閱讀

民眾黨訪陸 國台辦：兩岸一家人 理應常來往

兩岸青年對話！民眾黨首次組團赴陸交流

黃國昌叮囑民眾黨赴陸交流團進團出 別像梁文傑外出喝酒醉倒飯店大廳

從民宿帶走！陸委會揭1現職、1退休警遭陸國安盤查 逼問我關鍵基礎設施

相關新聞

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

針對巴布亞紐幾內亞日前宣布關閉「台北經濟辦公室」，大陸外交部發言人林劍16日表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。

因槓上前大陸首富王健林聞名 「貴州最年輕縣長」徐劉蔚落馬

據貴州省紀委監委7月16日消息，前貴州省政府副秘書長、貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。十年前，時任丹寨縣縣長的徐劉蔚，曾當面「硬剛」萬達集團董事長王健林，要求萬達在當地的投資獲利一分都不要帶走。

黃國昌爆料「上海雙城論壇喝到醉倒」 梁文傑：倒楣被狗咬

民眾黨主席黃國昌昨爆料陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員期間，曾赴上海雙城論壇時外出喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，甚至需要國台辦人員照顧。梁文傑今天在陸委會例行記者會後表示，黃國昌用道聽途說來指控是非常荒謬的，「就當作是倒楣被狗咬到了」。

民眾黨赴陸未提「反對台獨」 梁文傑：中共對中間派要求不高

民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委梁文傑表示，不反對政黨赴陸交流，但應保持對等尊嚴，不要附和中共論述或主張。他並分析，國台辦未對民眾黨此次赴陸強調「九二共識、反對台獨」，符合中共對統戰對象採取差異化策略。

從民宿帶走！陸委會揭1現職、1退休警遭陸國安盤查 逼問我關鍵基礎設施

陸委會副主委兼發言人梁文傑今（16）日宣布一案例，一名現職員警與一名退休員警今年6月赴福建旅遊期間，遭中共國安人員從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，並被追問台灣關鍵基礎設施的組織架構、清單及過往工作內容。梁文傑表示，2人返台後特別請陸委會呼籲，凡是在特定機敏機關任職的公務員，千萬不要前往中國大陸，以免遭中共滲透。

中選會「參選須繳喪失陸籍證明滿10年」 梁文傑：不是因為任何個案

中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，會查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。陸委會副主委梁文傑今天強調，此舉不是因為任何個案，也沒有任何政治考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。