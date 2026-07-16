中選會「參選須繳喪失陸籍證明滿10年」 梁文傑：不是因為任何個案

中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，會查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。陸委會副主委梁文傑今天強調，此舉不是因為任何個案，也沒有任何政治考量。

針對年底九合一選舉，中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。

梁文傑今天在例行記者會說明，大陸地區居民如果要取得台灣定居身份、要取得身份證，一些規定都履行之後，會先給身份證，並要求三個月之內要回大陸除籍，把除籍證明繳回來。多年實踐下來，不少人沒有拿回除籍證明，同時擁有台灣身份和大陸身份。

他表示，這種雙重身份在法規裡是不允許參選，所以現在「正本清源」，根據「兩岸人民關係條例」規定，必須繳回除籍證明之後起算10年才符合資格，而不是拿到身份證那一刻起算10年，以此避免雙重身份的灰色地帶。

他強調，這個案子不是因為任何個案，而是「兩岸人民關係條例」從1992年施行到現在，多年累積下來，確實有不少大陸地區居民拿到台灣身份證之後沒有去除籍，「這是制度上必須要處理的，所以沒有任何政治考量」。

據報導，為防止再發生民眾黨前陸配立委李貞秀戶籍爭議，陸委會先前釋出兩岸人民條例第21條規定，大陸地區人民在台灣設有戶籍滿10年，才能登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨；設籍滿20年，才能在擔任情報機關人員，或國防機關的志願役軍官、士官及士兵；義務役軍官及士官；文職、教職及國軍聘雇人員。