駁亞洲成為「朝貢體系」 北京強調平等和相互成就

近期一些西方媒體和學者在評論中國外交政策時，拋出所謂「朝貢體系」的新概念，大陸外交部發言人林劍今天就此回應，這不過是西方國家用自身霸權的邏輯，鏡像中國外交的偽命題，他強調，國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。

大陸外交部發言人林劍7月16日在例行記者會上表示，所謂「朝貢體系」的論調，不過是西方國家用自身霸權的邏輯，鏡像中國外交的偽命題，無視中華文明和而不同的歷史基因，曲解當代中國外交平等相待核心底色，更背離國際關係基本準則，不符合中國同亞洲乃至世界各國交流合作的現實。

林劍說，中國從不認同國強必霸。中國追求的從來不是威懾他國的霸權，而是和衷共濟的智慧和天下大同的願景。國與國無論大小一律平等，正確的相處之道在於相互成就，而不是單向依附。中國外交始終錨定相互尊重、公平正義、合作共贏，進行真正的多邊主義，致力於推動構建人類命運共同體。

他說：「我們也一以貫之秉持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容、命運與共的周邊外交理念方針，是地區安全的穩定錨、發展繁榮的發動機。中方將同各方共同努力，繼續為亞洲和世界的和平穩定與發展繁榮注入更多確定性。」

彭博電視《華爾街周刊》（Wall Street Week）節目今年5月15日播出對全球最大對沖基金橋水創始人達利歐的採訪。達利歐認為，美國作為一個願為捍衛自身利益而戰的全球大國，其信譽正在下降；與此同時，中國正在積累財富和影響力，從根本上重塑世界其他國家對中美兩國的看法，並開啟一個類似「朝貢體系」的時代。