黃國昌爆料「上海雙城論壇喝到醉倒」 梁文傑：倒楣被狗咬

民眾黨主席黃國昌昨爆料陸委會副主委梁文傑在擔任台北市議員期間，曾赴上海雙城論壇時外出喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，甚至需要國台辦人員照顧。梁文傑今天在陸委會例行記者會後表示，黃國昌用道聽途說來指控是非常荒謬的，「就當作是倒楣被狗咬到了」。

有關民眾黨青年團啟程訪問中國大陸，民眾黨主席黃國昌昨天表示，此行就是正常且平凡的參訪，自己沒有什麼特別的指示，「我只有叮囑團進團出，晚上回到飯店好好休息」，不要像某位台北市前議員，自行跑去喝酒醉倒在飯店大廳，「我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑。」

針對黃國昌的說法，梁文傑昨天已在其社群平台上Threads表示，「莫名其妙！每天應付對面都來不及，還要應付國內的口水」。

為回應媒體關注，梁文傑在今天陸委會例行記者會後接受媒體訪問時直白回應黃國昌的說法，「胡說八道」。

梁文傑提到，想想就知道，去大陸喝醉、倒在酒店大廳，根本就沒有這回事，不知道黃國昌是從哪邊道聽途說來的，用道聽途說來指控是非常荒謬的。

他並指，也有一些傳聞，說柯文哲以前訪問大陸，還有「飯後甜點」、「花名冊」，「我都不會用這種道聽途說的說法去指控別人，這是有基本文化素養的人應該有的基本態度」。

梁文傑也提到，黃國昌說他不造謠，可是他也沒有去上海，他也不在那邊。他對自己在場的事情都造過謠，他出書的內容就已經被很多人指出他造謠。

至於是否會對黃國昌提告或要求道歉，梁文傑僅表示，「就當作是倒楣被狗咬到了」。