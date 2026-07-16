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巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

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巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人林劍。圖／截自大陸外交部網站
大陸外交部發言人林劍。圖／截自大陸外交部網站

針對巴布亞紐幾內亞日前宣布關閉「台北經濟辦公室」，大陸外交部發言人林劍16日表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。

央視新聞，林劍表示，巴布亞紐幾內亞政府決定關閉駐巴新「台北經濟辦事處」，中方對此表示高度讚賞，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。中方願同巴新方繼續在涉及彼此核心利益議題上，堅定相互支持，共同推動兩國全面戰略夥伴關係向前發展。

據公開資料，中華民國與巴布亞紐幾內亞曾於1995年相互承認國家地位、1999年有正式外交關係，但只維持17天即斷交。先前在對方首都互設具大使館功能的代表機構，後巴紐駐台機構於2023年關閉。

北京於1976年10月12日與巴布亞紐幾內亞建交。兩國目前保持著經濟和軍事上的合作關係，而中國更對巴布亞紐幾內亞大規模投資及提供援助。

巴布亞紐幾內亞 央視 中國

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