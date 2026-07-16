因槓上前大陸首富王健林聞名 「貴州最年輕縣長」徐劉蔚落馬

據貴州省紀委監委7月16日消息，前貴州省政府副秘書長、貴州省市場監督管理局黨組成員徐劉蔚涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。十年前，時任丹寨縣縣長的徐劉蔚，曾當面「硬剛」萬達集團董事長王健林，要求萬達在當地的投資獲利一分都不要帶走。

據新黃河報導，徐劉蔚，男，漢族，1982年6月生，湖北紅安人， 2005年8月參加工作，2002年12月加入中國共產黨，人民大學碩士研究生學歷。

徐劉蔚曾在貴州省政府辦公廳任職多年，2012年4月出任丹寨縣委常委、副縣長，後歷任丹寨縣委常委、常務副縣長，丹寨縣委副書記、常務副縣長，2014年1月任丹寨縣副書記官長，成為貴州當時最年輕的縣長。

2021年6月，徐劉蔚任畢節市政府黨組成員，後當選為畢節市副市長，躋身副廳級。23年7月，徐劉蔚履新貴州省文化及旅遊廳副廳長。 2024年2月，出任貴州省政府副秘書長、省政府辦公廳黨組成員。

就在6天前，7月10日，貴州省政府網站發布一批人事任免，其中，徐劉蔚不再擔任貴州省政府副秘書長職務。

據瀟湘晨報，徐劉蔚在丹寨縣任縣長時，在萬達考察丹寨的的座談會上，徐劉蔚提出了一個直接的要求：萬達在丹寨縣投資所產生的所有利潤，一分都不要帶走，全部留在當地。他希望成立基金會，將利潤用於直接分紅或改善民生。

這項要求立即引發王健林質疑和不滿。在他看來，這種「直接分錢、拿錢」的方式並非真正的扶貧。他當場回應：「如果不能保證這些錢能有效用於脫貧，不如每年直接給你5個億，你自己去分得了。」

徐劉蔚當時是貴州最年輕縣長，又以地方父母官身份向企業要求留下利潤，霎時在網上引起圍觀，是當時微博等媒體的熱門話題。

最後徐劉蔚隨後向王健林解釋，他的核心訴求是希望萬達能幫助丹寨建立可持續的產業，實現「授人以漁」，在理解他的初衷後，王健林認可了這個方案。

「萬達小鎮」於2017年開業，迅速成為網紅景點。截至2020年，萬達在丹寨的捐贈和投資累計達23億元（人民幣，單位下同），帶動全縣旅遊收入120億元，幫助5.88萬貧困人口增收，丹寨縣也提前2年實現了脫貧「摘帽」，徐劉蔚也因此直升機式快速升官，從畢節市副市長、文旅廳副廳長，直至擔任省政府副秘書長。