「我是書店店員」 成罪？香港獨立書店5人涉煽動罪被捕

（德國之聲中文網）香港再有獨立書店遭到搜查、拘捕。港警國安處週三（7月15日）在旺角搜查兩間獨立書店——留下書舍、田園書屋——以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕兩家書店共3女2男，並從書店帶走大批證物。

「留下書舍」一名被捕女店員，被鎖上手銬、身穿寫著「我是書店店員」黑色T恤，從容步出的書店的畫面，在社群網路受到熱議。

香港政府晚間發表聲明，未直接點名涉事書店，但指國安處接獲海關轉介，早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現「具煽動意圖」的書籍，並稱5名被捕人涉嫌於店鋪內展示、出售「具有煽動意圖」的物品及書刊，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。

多家港媒報導，涉事書籍包含由台灣「衛城出版社」出版、美國國家公共電臺（NPR）駐華府記者馮哲芸撰寫的《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》。該書以馮哲芸駐華期間的報導為主要骨幹，書寫中國「民族復興工程」下的20名抗爭者故事，其中一章〈書店老闆〉寫的正是香港銅鑼灣書店老闆林榮基的故事。

香港獨立書店接連出事

這是今年第三度有香港獨立書店遭到搜查。今年3月，「一拳書館」4名員工因販售具「煽動意圖」的出版品而被帶走，當時《黎智英傳》被揣測是涉案書籍之一；今年6月至7月初，「獵人書店」創辦人、前民主派區議員黃文萱與其丈夫因同樣罪名遭到扣查。

此外，香港兩間老牌獨立書店「樂文書店」與「榆林書店」，在今年香港書展登場前夕遭到主辦方取消參展資格。「榆林書店」在被取消參展資格後，宣佈2027年4月租約期滿後將結束營業。

由多名香港媒體人創辦的「留下書舍」也在被搜查前一日宣布將於今年8月30日結業。書店發文指，「最近的事態也許是駱駝上的最後一根稻草」，各種不確定性、個人發展與他們的家庭與身心狀況，「令我們不得不思考完結的時機」，「難以捉摸的紅線當然也是一個原因」。

兩間獨立書店遭到搜查的同日，香港書展在香港會展中心登場。習近平的《新時代治國理政紀實》第一卷中文繁體版在書展首日新書發布，《習近平談治國理政》第五卷繁體版也首度亮相香港書展。

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