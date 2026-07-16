王滬寧訪北韓 在平壤見朝鮮勞動黨中央書記趙甬元

據朝中社16日報導，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元15日在平壤議事堂同到訪的中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧舉行會談。

韓聯社引述朝中社稱，雙方在會上就加強兩國和兩黨交流、經濟文化等各領域合作，更好造福兩國人民的方案進行了討論。趙甬元表示，當前國際政治形勢劇本，要求兩國本著《朝中友好互助條約》精神，為推動共同的社會主義偉大事業向前發展進一步加強團結和相互支援，不斷深化發展友好合作關係。朝方願加強兩黨、兩國之間的戰略溝通和協作，全方位擴大雙邊關係。

王滬寧則指，中朝友好合作互助條約的簽訂，為能夠鞏固兩國用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定了法律基礎。中國黨和政府將把兩國最高領導人在平壤會晤中達成的重要協議當作根本遵循，推動中朝關係邁上更高階段。

先前中共中央對外聯絡部發言人14日宣布，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧率中國黨政代表團，於7月15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

新加坡《聯合早報》分析，中國大陸與北韓高層互動，從去年以來明顯升溫，去年9月，北韓領導人金正恩訪問北京出席抗戰活動並與習近平會談；隔月，大陸總理李強率團訪問平壤；上個月習近平則是時隔7年再次訪問北韓，與金正恩就新時期中朝關係進行頂層設計，提出擴大經貿、農業、科技、醫療、口岸交通及人員往來等領域合作。本月10至12日，朝鮮內閣總理朴泰成剛完成訪陸行程。