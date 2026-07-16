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習近平視察上海 指示做好城市更新
在外交活動登場前夕，中共總書記習近平已先行抵達上海，並於昨日考察城市更新相關工作。他強調，中共黨中央高度重視城市工作，並指「要做深做細做實城市更新各項工作」以及「提升社區治理水平」。
這是四月卅日在上海出席加強基礎研究座談會後，短短三個月內習近平第二次考察上海。他預計明日在滬出席世界人工智慧大會，屆時哈薩克、柬埔寨、泰國領導人也將出席。
據新華社，習近平昨日下午在中共政治局常委蔡奇、上海市委書記陳吉寧和市長龔正等人陪同下，到黃浦區的半淞園路街道市民新村居民區考察調查。習近平聽取上海市「推進無衛生設施舊房提升改造」、「歷史性解決老城區居民『拎馬桶』問題和小區改造」介紹。他強調，中共黨中央明確提出要建立現代化人民城市，改造城市老舊社區是重要一環。他並指要推動資源、服務、管理等下沉基層一線；「積極探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運作新模式」，建立完整社區和便民生活圈。
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