中國社科院成立港澳研究中心 聚焦「一國兩制」理論建設

據新華社報導，15日上午，中共中央港澳工作辦公室、中國社會科學院在北京舉行港澳研究中心揭牌儀式，並發布相關研究成果。

報導指出，港澳研究中心是中央港澳工作辦公室支持中國社會科學院積極發揮國家高端智庫作用和綜合研究優勢組建的研究平台。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，中國社會科學院院長、黨組書記高翔出席活動。

該中心旨在加強研究闡釋宣傳習近平關於港澳工作的重要論述，積極構建「一國兩制」基礎理論和學術話語體系，深入開展港澳高質量發展等重大問題研究，持續講好「一國兩制」成功實踐故事，為促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持港澳更好融入和服務國家發展大局提供理論支撐、智力和人才支持。

中國社科院設有台灣研究所。香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府有關官員，來自中國大陸及港澳地區的高端智庫、高校、研究機構等專家學者代表參加活動。