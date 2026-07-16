兩岸48小時短片賽 與「中山」對話

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽決賽日前在廣東中山登場。來自台灣、廣東的廿組隊伍，於七月十四日上午九點從孫中山故居紀念館正式開跑，展開限時四十八小時的創作馬拉松。選手們須圍繞孫中山文化與指定城市地景，從拍攝到剪輯一氣呵成，透過鏡頭呈現兩岸青年的創意對話與城市的人文底蘊。

各隊對故事詮釋各有巧思。來自台灣的選手劉先生表示，中山這座城市的歷史文化十分厚重，期望能見微知著，從小人物的角度表達出其中的文化與精神，創作出屬於這裡的人文故事，「因為我們的主題是如願，那我們的拍攝就是想說要收集市民們的一些小小的願望，希望把它匯聚成大大的一個願望」。

來自廣東賽區的葉同學則說，隊伍此行以「未來」為關鍵詞，透過一個貫穿三個地點的文藝故事來串聯。「大部分人對未來的解讀可能是科技，但是中山市是一個很有文化底蘊的城市，我們可以反其道而行之，通過歷史底蘊，文化素養去展示」。

根據賽事規則，台灣、廣東隊伍必須在限制的時間內，在隨機抽籤的命題、地點中，從腳本策畫、拍攝到剪輯後製，完成符合主題的短影音作品，面對四十八小時的極限創作，不少隊伍在拍攝過程中遭遇考驗。

台灣賽區選手賴先生分享，剛開始拍攝就遇上暴雨，導致設備起霧，但團隊仍設法克服，努力創造好畫面。廣東賽區隊伍則以重複拍攝的方式來降低天氣對創作影響，選手葉同學表示，「在這個過程中發現了更多新奇的角度，豐富了拍攝的鏡頭」。

在四十八小時不間斷的創作，台灣與廣東賽區的選手透過鏡頭，沉浸式、快速深入地了解到中山城市的魅力，也與來自各地的隊伍進行互動與交流，台灣賽區選手何先生表示，這一次他們組隊再次挑戰，這一次影片設計了一場「完美閉環」，希望能端出好作品，「每個隊伍都非常強，期待能更多跟新朋友交流」。