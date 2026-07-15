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習近平上海考察 蔡奇陪同

中央社／ 台北15日電

中共總書記習近平今天在上海考察，到訪當地居民村、退休居民住家與社區黨群服務站等地。除了上海當地官員陪同外，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇也陪同。

據新華社報導，今天下午，習近平在中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧與上海市長龔正陪同下，到位於黃浦區的半淞園路街道市民新村居民區考察調研。

習近平強調，高質量推進城市更新是城市現代化建設的重要抓手，要全面踐行人民城市理念，堅持問需於民、問計於民、問效於民，做深做細做實城市更新各項工作，不斷增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

習近平還說，社區是城市治理體系的基本單元。要提高社區治理水準，推動資源、服務、管理等下沉基層一線，持續為基層減負賦能。要進一步加強黨建引領，積極探索社區黨組織領導下的居委會、業委會、物業服務企業協調運行新模式，建設完整社區和便民生活圈，用心用情為居民做好事、辦實事、解難事。

在考察時，習近平並表示，當前，正處於防汛關鍵期，各地區各有關方面要樹牢底線思維、極限思維，密切關注雨情汛情和颱風形勢，深入細緻開展風險隱患排查，扎實做好防汛抗洪、搶險救災等工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

新華社報導，蔡奇與中共中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。

習近平預計將參加17日於上海舉行的「2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」。

習近平 上海 蔡奇

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