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國台辦主任宋濤：堅決抵制「文化台獨」等政治操弄

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國台辦主任宋濤。圖／讀者提供
國台辦主任宋濤。圖／讀者提供

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤15日表示，中華文化始終是聯結兩岸同胞最深層、最持久、最堅韌的紐帶，希望兩岸青年堅定文化自信、站穩民族立場，團結廣大台胞堅決抵制「文化台獨」等政治操弄，與「台獨」分裂和外來干涉作堅決鬥爭。

由國務院台辦和江蘇省政府共同主辦的第六屆海峽兩岸青年文化月15日在蘇州開幕。文化月以「同心同行 青春力量」為主題、「傳統文化新表達」為主線，為兩岸青年搭建互動式、體驗式交流平台，促進兩岸青年交流交往交融。

開幕式前，江蘇省支持台灣青年發展專場推介會、兩岸青年傳承發展中華文化座談會分別在蘇州獅山國際會議中心、獅山大劇院舉行。

宋濤到場與台灣青年互動交流。他表示，習近平總書記高度重視青年工作，強調兩岸青年要互學互鑑、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量。

宋濤指出，中華文化始終是聯結兩岸同胞最深層、最持久、最堅韌的紐帶，希望兩岸青年堅定文化自信、站穩民族立場，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。

宋濤強調，兩岸青年共同傳承中華文化精神，堅定站在歷史正確一邊，團結廣大台胞堅決抵制「文化台獨」等政治操弄，與「台獨」分裂和外來干涉作堅決鬥爭；以弘揚中華優秀傳統文化為紐帶，在加強交流互鑑中共同推動中華文化發展繁榮。

江蘇省委副書記、省長劉小濤等兩岸各界人士和青年代表約1500人出席開幕式及主場活動。

文化月將從7月中旬持續到9月下旬。期間，江蘇各地將舉辦文化藝術、科技創新、體育競賽、非遺研學、創新創業等40余項主場配套活動和30多項分場活動。

包括兩岸影視發展交流大會、「國潮漢風」中華文化系列交流活動、海峽兩岸梅蘭芳藝術文化周、黃公望主題兩岸文創大賽等，打造屬於兩岸青年的文化嘉年華，預計將有超3500名台灣青年參加。

國台辦 台獨 宋濤

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