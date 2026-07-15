馬興瑞等高官接連落馬 學者分析：北京整肅新疆利益網絡

包含前新疆黨委書記馬興瑞在內的多名新疆高官接連落馬，而接任黨委書記的陳小江並非典型地方經濟官僚。學者分析，北京是在清理「馬興瑞時期」形成的政治和利益網絡，未來新疆治理將可能轉向中央更能直接控制。

新華社14日報導，中共中央政治局委員馬興瑞被開除黨籍及公職（雙開）。官方通報指他「搞權色、錢色交易」，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；縱容放任親屬利用職務影響牟取巨額利益，大搞家族腐敗。

專長為中國民族政策及新疆研究的國防安全研究院副研究員侍建宇告訴中央社記者，馬興瑞的貪腐可能從廣東時期就開始，到了新疆「變本加厲」。因為比起廣東，新疆更為封閉，地方首長可以操作的空間更大。

他指出，新疆同時是能源基地、邊疆安全區、漢族移民與少數民族交錯聚集地區，也是中國向中亞與歐亞大陸推進「向西開放」的橋頭堡；基建、土地、口岸、自貿區、物流與招商項目都容易形成權力尋租。

馬興瑞原在航天科技領域工作，2013年調至廣東擔任省委副書記、2017年擔任廣東省長，直至2021年調至新疆擔任黨委書記。

香港明報今天報導，出身廣東公安廳的李光路就是新華社報導所指違法的「身邊工作人員」，他在馬興瑞任職廣東、新疆時期長期擔任他的「貼身秘書」，外傳李光路在馬興瑞調離新疆隔天就被抓。這也呼應侍建宇的看法。

在馬興瑞案之前，新疆維吾爾自治區常務副主席陳偉俊去年11月底被宣布落馬，他和馬興瑞的任期自2021年12月至2025年7月1日重疊。

此外，新疆政協副主席金之鎮與陳偉俊同月被查落馬。他長期在新疆任職，涉足能源公司、國際經濟合作公司、新疆生產建設兵團國有資產監督管理委員會等。

侍建宇表示，北京不只是在查個人貪腐，而是在清理「馬興瑞時期」新疆治理班子形成的政治與利益網絡。這個網絡貫穿黨政高層、國企資源、工程開發、土地財稅、政法安全與地方保護體系。

今年6月下旬，曾任新疆自治區副主席、公安廳長的朱昌杰在退休8年後被查。他在2009年「七五事件」後，擔任新疆公安廳黨委書記、廳長，負責執行當局更高壓的民族治理手段。

侍建宇認為，朱昌杰案代表北京當前整肅新疆官僚的另一條主線：清理舊公安維穩系統，這顯示中共中央可能對新疆舊班底的不信任上升。

他說，新疆過去10多年被置於「穩定壓倒一切」框架下，公安、國安、武警、政法委、兵團與基層網格形成龐大權力系統。衍生安防採購、維穩經費、監控工程、人事交換等保護傘。朱昌杰在其中累積的權力、利益與人脈，已被北京中央視為「舊安全系統資產」或「地方性政治風險」。

去年7月1日，馬興瑞突然被調離黨委書記，中共中央宣布由陳小江擔任新疆維吾爾自治區黨委書記。他曾任中央紀委副書記、國家監委副主任，又曾任中央統戰部副部長、國家民委主任。

侍建宇說，這項人事安排顯示下一階段新疆治理的重點，是一方面清理地方官僚利益網絡與舊維穩班底，另一方面把民族同化、宗教管控與政治忠誠納入更嚴密的制度軌道。本月實施的「民族團結進步促進法」正是重要訊號。

他表示，可以推測，北京要把新疆治理從「高壓維穩加地方執行」轉向「中央直接控制、統戰法制化、反腐清洗、同化制度化」的新階段。