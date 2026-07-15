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訪陸第二天 民眾黨青年交流團長李偉華：城市治理須理性、務實、科學

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
台灣民眾黨青年交流團李偉華現場還花了人民幣2499元，買了一把LiberLive智能無弦吉他。記者林宸誼／攝影
台灣民眾黨青年交流團李偉華現場還花了人民幣2499元，買了一把LiberLive智能無弦吉他。記者林宸誼／攝影

台灣民眾黨青年交流團到上海參訪交流第二天，參觀12345市民服務熱線運營中心等地，團長李偉華表示，參訪最大的啟發，就是城市治理必須理性、務實、科學。理性，是不要被情緒與口號取代專業判斷；務實，是要真正解決人民每天遇到的問題；科學，則是要用數據、流程、系統與追機制，讓政府服務不斷改善。

交流團首站是到上海12345熱線運營中心参訪。李偉華指出，台北1999與上海12345，所處的制度脈絡不同，城市規模也不同，但共同面對的核心問題是一樣的:政府如何更快速、更準確、更負責地處理人民生活中的問題。

李偉華想起台灣選舉時總有一句順口溜「人找的到，服務看的到」，政府不該是圍在冰冷高牆中的統治者，而應該是有溫度、零距離、做實事的人民公僕。

參訪團第二站是到模速空間 × Z·Pilot AI黑科技體驗空間，李偉華現場還花了人民幣2499元（新台幣1.1萬元），買了一把LiberLive智慧無弦吉他，被問到是否要開個人演唱會，李偉華賣了個關子說：「等我先練好」。

民眾黨青年代表黃子晏則表示，看到上海的人工智慧技術已經相當成熟了，也應用在很多的生活場景，期待未來可以在AI領域上面跟大陸這邊有更深入的交流，互相學習，彼此成長。

民眾黨青年交流團華14日率團抵達上海，展開4天3夜參訪行程，首站拜訪洋山港。預計16日上午前往上海交通大學，與交大同學、台青，進行青年交流，下午前往四行倉庫抗戰紀念館。17日前往麥可將文創園、視聽靜界・π空間，18日返回台北。

台灣民眾黨青年代表黃子晏則表示，上海的人工智慧技術已經相當成熟了，也應用在很多的生活場景。記者林宸誼／攝影
台灣民眾黨青年代表黃子晏則表示，上海的人工智慧技術已經相當成熟了，也應用在很多的生活場景。記者林宸誼／攝影

青年 民眾黨 上海

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