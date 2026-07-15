國台辦批10名赴陸失聯國人是「編造」 陸委會回擊：每一件都有憑有據

針對大陸國台辦今（15）日上午批評陸委會公布10名赴陸失聯國人是「編造、故意傳播假訊息」，陸委會15日晚間回應，公布的數據都是當事人或家屬陳情、報案案件的統計，「每一件都有憑有據」。

陸委會上周公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，另有1名地方法院法官日前赴大陸華北地區旅遊時，遭公安進入下榻旅館盤查。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日批評陸委會「編造、故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，其行可惡，其心可誅」。

陸委會15日傍晚以書面資料回應，「本會公布之數據皆為當事人或家屬向本會或相關機關陳情或報案事件之統計，每一件都有憑有據，我們只是如實的呈現」。

陸委會指出，本會現仍持續接獲中共對赴陸的台灣人進行留置盤查、拘留、攔檢、於入境時或於下榻飯店內，甚至帶至其他旅館進行訊問，要求檢查手機及隨身物品之案件，對象含學者專家、赴陸專業交流、退休軍警人員及一般國人。

陸委會表示，台灣人到全世界各地旅遊經商，卻從來沒有在中國大陸以外的地方，遭到當地公部門這麼普遍且頻繁的無理騷擾，甚至是強制性的恐嚇、威脅與拘束人身自由。政府當然有義務一再提醒國人，能不去就不去。

此外，針對台灣致癌油品風波延燒，朱鳳蓮今表示，苯駢芘是一級致癌物質，面對重大食安事件，民進黨當局拖延處置，企圖「蓋牌」隱瞞訊息，「充分暴露其漠視民生的醜惡嘴臉」。

陸委會回應，有關中國大陸方面就我國大豆沙拉油事件相關評論，衛福部食藥署前於7月3日新聞稿表示，我國對食用油中「苯駢芘」的限量標準為2.0μg/kg。此係參考歐盟相關規範訂定，標準較中國大陸現行10μg/kg更為嚴格。

陸委會並強調，「我方食品安全管理機制嚴謹，不用陸方說三道四，干涉我方內政」。