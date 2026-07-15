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立法禁止青少年使用網路平台？港府稱目前無計劃

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
港府創新科技及工業局局長孫東在香港立法會回應說，現階段全面禁止青少年使用社交媒體，暫時不考慮或沒有提上日程。圖為之前的香港立法會會議現場。新華社資料照
港府創新科技及工業局局長孫東在香港立法會回應說，現階段全面禁止青少年使用社交媒體，暫時不考慮或沒有提上日程。圖為之前的香港立法會會議現場。新華社資料照

已有國家立法嚴格規管青少年使用社交平台，香港政府官員說港府對網路平台訂立指引以保護未成年用戶，持開放態度，但現階段港府無計劃全面禁止青少年使用社交媒體。

香港立法會星期三大會，有議員在會上表示關注和詢問港府，會否就立法禁止青少年使用社交媒體的可行性，以及立法對青少年、本地互聯網產業、數字經濟及社交媒體生態的潛在影響進行全面評估。

港府創新科技及工業局局長孫東回應說，現階段全面禁止青少年使用社交媒體，暫時不考慮或沒有提上日程，但對於相關平台通過訂立一些措施、提供指引的措施，港府一直持開放態度，港府繼續和主要平台與創科業界保持交流，鼓勵平台在香港加強未成年用戶保護措施。

孫東在說，任何全面禁止或限制措施，都必須考慮實際執行和監管的可行性，在如何準確適別用戶年齡、跨平台和跨境執法，以及會否過度限制社交平台進入和拓展香港市場，都必須經過社會深入討論並形成共識，才有基礎制定更具體的安排。

代表科技創新界的立法會議員邱達根，稱對港府不打算立法感到失望，認為業界並不抗拒規管，又認為可參考中國大陸三方聯動模式，為未成年人提供保護。孫東對此回應，指香港使用的社交平台都受到大陸或海外監管，與港府工作方向吻合。

香港

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