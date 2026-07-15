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美擬對陸等俄油氣買家課100%關稅 陸外交部：搬石頭砸自己的腳
美國跨黨派參議員14日公布對俄羅斯制裁法案更新版本，將包括中國大陸、印度在內的俄羅斯原油及天然氣前5大買家列為制裁目標，並授權美國總統川普對相關國家最高加徵100%關稅。大陸外交部15日回應，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。將採取一切必要措施，維護中國企業和公民的正當權益。
大陸外交部發言人林劍15日在例行記者會上表示，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，並強調「搞雙重標準，脅迫施壓，最終只會搬起石頭砸自己的腳」。
路透報導，新版法案旨在透過制裁俄羅斯官員及能源、金融等部門，進一步壓縮莫斯科用於俄烏戰爭的能源收入。法案鎖定的俄羅斯油氣前5大買家，包括中國大陸、印度、斯洛伐克、匈牙利及亞塞拜然。
報導指，新版法案較原先版本有所放寬。原案曾主張，對購買俄羅斯能源的國家加徵最高500%關稅，最新版本則將上限降至100%，並允許總統基於國家利益豁免制裁。對進口俄羅斯天然氣占比較低，且正採取措施降低依賴的國家，也設有例外條款。
報導續指，除能源買家外，法案也擬制裁俄羅斯總統普亭及高階官員、俄羅斯央行等金融機構、液化天然氣項目，以及協助規避制裁的「影子船隊」。法案目前仍須經美國國會通過並由川普簽署後，才會生效。
另被問及全球產供鏈問題時，林劍回應，當前全球產供鏈深度互嵌、優勢互補，早已形成「一榮俱榮、一損俱損」的利益共同體。人為搞「脫鉤斷鏈」、構築保護主義壁壘，強行重構產供鏈，不僅將付出高昂經濟成本，也違背市場規律和企業選擇，最終只會讓各方付出更多代價、得到更少收益。
林劍稱，中國將繼續堅定不移擴大高水準對外開放，發揮超大規模市場、完整產業體系等優勢，持續向世界提供優質產品與合作機遇。
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