是否跟進限制青少年使用社群媒體？港府：暫無計畫

對於部分國家限制未成年人使用社群媒體，香港創新科技及工業局局長孫東今天說，港府現階段沒有這種計畫。

在立法會大會上，孫東回覆相關質詢時說，政府在考慮禁止或限制網際網路使用或內容的措施時，必須考慮各項因素，包括對青少年心理及社交的發展、對創科生態及相關產業的影響、社會整體接受程度等。

他說，任何全面禁止或限制的措施，都要考慮實際執行和監管的可行性，而國際間的經驗顯示，即使訂定兒童及青少年網上安全法律，在實際操作上仍面對挑戰，包括如何識別用戶年齡、跨平台和跨境服務的執法可行性等。

他強調，這個問題要經過社會深入討論，形成共識後，政府才有足夠基礎就禁止或限制青少年使用社群媒體制定較具體安排。

近年來，一些國家開始限制未成年人使用社群媒體，主要集中在16歲以下族群，目的是保護青少年免受網路風險影響。