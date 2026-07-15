【重磅快評】外交部發言人隨口出賣領土 還需要國軍嗎？

當年的南海仲裁案適十周年，美日菲、加澳及歐洲多國共十四國發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力。大陸外交部批該裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」，但我們的外交部發言人蕭光偉昨一席發言，竟恍似為這紙聲明背書，不想要回可能流落在外的巴丹群島也就罷了，連北方的釣魚台及南海上的太平島都不要了。

這席發言是由日本產經新聞記者一起提問開始的，他提及中國大陸學者近日稱菲律賓巴丹群島屬於中國，問外交部有否評論？蕭光偉先回了一句「巴丹群島中國學者不切實際的幻想，不值評論。」接著連珠砲似地，將題目從東海一路延伸到南海。

他稱，中共宣稱所謂的「一中原則」，在這種不符事實的謊言底下，以近乎情勒、無限擴張式的認為可以主張擁有巴丹島。加上中國與日本、南韓也有領土糾紛，明顯可以看出，中共已經與第一島鏈各國不斷產生衝突，更試圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

其中所謂的與日本領土糾紛，指的就是釣魚台列嶼，但在蕭光偉的表述下，這裡卻似跟台灣沒半點干係。他儼然忘了，這裡是政府早已列為宜蘭縣管轄的離島，是中華民國的固有領土。作為一個發言人，他竟恍然不知我們跟日本為此亦有紛爭，難道我們聲稱擁有釣魚台，也在挑戰國際秩序？

這位只知擁抱台獨的發言人，不但一句話就將釣魚台給賣了，更讓人臉綠的是，這種砸田賣地、喪權辱國的表述，竟還被他說得義正詞嚴。

接著他又說道：「在南海仲裁案滿十週年之際，近年中共並未收斂在區域間的擴張行徑，反而對外表現出更強的侵略性。北京近期在島鏈間一連串的海上軍事與法律戰動作，目的就是要控制整個第一島鏈區域。」

這句話裡，全然是對十年前那一荒誕的南海仲裁案的正面肯認。要知道，當年南海仲裁案做出諸種離奇的裁定，包括否定「九段線」的歷史性權利、以及包括由我實控的太平島在內的所有海上地物，都認定只能稱礁而非島，因此也不能據此主張專屬經濟區，這些荒唐的裁決連當時剛就任總統的蔡英文都拒絕接受。

她當時在仲裁案裁決出爐不到一周，就接受華盛頓郵報專訪，並在回應此一仲裁案時提出不接受的三個理由，其一即台灣是利益相關人，但並未接收邀請參與訴訟；其二是不能接受被稱為「中國的台灣當局」；第三就是太平島本來就是島嶼。

蔡英文其實刻意漏掉了對「九段線」裁決的評價，因為「九段線」就是繼承自中華民國的「十一段線」。中華民國政府在1947年公布了《南海諸島位置圖》，就在南海海域劃設了十一條斷續線，又稱為U形線，該仲裁結果否定九段線，實亦即否定了十一段線，否定了中華民國在此聲索領土領海的權利。

故此，過去不論藍綠執政，在南海議題上都是保持有權進行權利聲索的立場與態度，與對岸保持著某種協同卻又不全然一致的默契。連陳水扁都成為第一位視察太平島的中華民國總統，還為此提出了「南沙倡議」。

如今蕭光偉沒有半個字去批判此一仲裁的片面、脫離事實，並且是美、菲斧鑿斑斑的政治操作，不談該仲裁否定太平島是島嶼，是滑天下之大稽；卻竟在言詞間將它當成一紙國際間的正義宣言一般，拿著它回頭去指責大陸。

試問，中華民國有這種外交發言人，國軍還需要保疆衛土嗎？一個代表中華民國政府發言的官員，幾句話就將先人曾誓死捍衛的領土賣掉了，國軍訓練得再精實，也趕不上外交部賣地的速度！

談到巴丹群島時，亦復如此。蕭光偉直接稱主張那是中國領土是幻想，卻不想巴丹島跟釣魚島一樣，是台灣島的自然延伸，亦應屬於台灣。當年清朝在馬關條約割讓台灣時，是一併割予日本的；當台灣隨波茨坦公告及日本降伏文書等歸還中華民國時，該群島亦應隨同歸還。菲律賓是藉著中國內戰，趁勢占領據為己有。

但這並不改變巴丹群島應屬台灣一部分的自然性質與法理地位。退一萬步，就算台灣有朝真的獨立了，對巴丹群島的主權進行聲索，也應是想像中的「台灣外交部」的天生職責。

蕭光偉卻隨著他已經失去理性的抗中思維，荒謬地將已經準備瓜分台灣東部海域經濟專屬區的日菲當成夥伴，卻去指責大陸起來。但無論他罵大陸罵得多凶，都已經改變不了外交部開門揖盜、卑躬屈膝地將祖產拱手讓人的事實。