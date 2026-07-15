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殲-15T首度被拍到掛4枚反艦飛彈 美媒：福建艦釋放重載打擊能力

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美媒估算，4枚鷹擊-83K反艦飛彈總重量約6,400磅（約2,900公斤），尚未計入其他可能未被拍到的武器或裝備。圖／取自網易新聞
美媒估算，4枚鷹擊-83K反艦飛彈總重量約6,400磅（約2,900公斤），尚未計入其他可能未被拍到的武器或裝備。圖／取自網易新聞

大陸殲-15T艦載戰機近日首度被拍到掛載4枚反艦飛彈，並準備從福建艦甲板彈射起飛。美國軍媒《戰區》（The War Zone）分析，這張照片顯示，配備電磁彈射系統的福建艦，正逐步突破大陸航母艦載機重載起飛的長期限制，使殲-15T得以發揮更完整的對海打擊能力。

據《戰區》報導，網路流傳的照片顯示，一架殲-15T開啟全後燃器，準備從福建艦甲板起飛，機翼下掛載4枚鷹擊-83K反艦飛彈，是過去公開畫面中殲-15掛載數量的2倍。

報導估算，4枚飛彈的總重量約6,400磅（約2,900公斤），且尚未計入照片中可能未被看見的其他武器或裝備。過去公開畫面中的殲-15T原型機，最多僅被拍到掛載1枚鷹擊-83K訓練彈。

鷹擊-83K是大陸廣泛使用的次音速反艦飛彈，性能大致可與美製AGM-84魚叉反艦飛彈相比。該飛彈採雷達導引，由渦輪噴射發動機推進，射程約112英里（約180公里），搭載重約360磅（約163公斤）的高爆半穿甲彈頭。

鷹擊-83K可貼近海面飛行，以約65至100英尺（約20至30公尺）高度巡航，進入末端攻擊階段後，飛行高度可進一步降至16至24英尺（約5至7公尺）。每枚飛彈重量約1600磅（約726公斤），對戰機起飛重量及航母起飛方式提出較高要求。

報導指，殲-15T的研發目的之一，就是配合福建艦及後續航母的彈射起飛需求，進一步發揮側衛系列戰機的載油及武器掛載能力。殲-15T可執行「彈射起飛、攔阻降落」，也能採用「短距滑躍起飛、攔阻降落」模式，因此可在不同型式的大陸航母上運用。

大陸現役遼寧艦及山東艦均採滑躍式甲板，艦載機須依靠自身推力及艦艏上翹甲板升空。在高溫、低風速或重載情況下，戰機可攜帶的燃料與武器可能受到限制。福建艦導入電磁彈射系統後，可為艦載機提供額外推力，提高重載起飛能力。

過去從遼寧艦或山東艦起飛的殲-15，公開畫面中較重的對海作戰掛載，包括2枚鷹擊-83K反艦飛彈及4枚空對空飛彈。相較之下，殲-15T如今掛載4枚反艦飛彈，顯示其重載起飛能力已有明顯提升。

報導稱，殲-15T的另一項重要變化，是開始使用大陸國產渦扇-10H發動機，取代量產型殲-15過去使用的俄製AL-31F發動機，反映大陸艦載機動力系統正逐步走向國產化。

報導分析，殲-15T增加的載重能力，不僅可提升反艦火力，也能轉換為更多燃料或其他武器，使戰機獲得更長航程及更靈活的任務配置。除鷹擊-83K外，殲-15T也可掛載霹靂-10、霹靂-15空對空飛彈、鷹擊-15反艦飛彈，以及替其他戰機空中加油的「夥伴加油吊艙」。

這項重載彈射能力也可運用在殲-15DT電子戰機等雙座衍生型。由於電子戰機須攜帶多具外置干擾吊艙，電磁彈射系統有助其攜帶更多燃料及任務裝備。

報導認為，若照片確實呈現殲-15T掛載4枚反艦飛彈從福建艦彈射起飛，不僅是大陸航母航空兵力發展的另一項里程碑，也顯示殲-15T與福建艦的搭配，已開始展現滑躍式航母長期難以達到的全武裝重載起飛能力。

網傳照片顯示，一架殲-15T艦載戰機開啟全後燃器，準備從福建艦甲板彈射起飛，機翼下掛載4枚鷹擊-83K反艦飛彈，是過去公開畫面中殲-15掛載數量的2倍。圖／取自微博
網傳照片顯示，一架殲-15T艦載戰機開啟全後燃器，準備從福建艦甲板彈射起飛，機翼下掛載4枚鷹擊-83K反艦飛彈，是過去公開畫面中殲-15掛載數量的2倍。圖／取自微博

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