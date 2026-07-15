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陸文旅部文件提「推進兩岸旅遊」 國台辦解讀：暢通「雙向」旅遊通道

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸文旅部日前公布最新旅遊政策文件，涉台部分提到要「推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流」，國台辦發言人朱鳳蓮15日解讀指出，陸方將暢通兩岸「雙向」旅遊通道。記者陳宥菘／攝影
大陸文旅部日前公布最新旅遊政策文件，涉台部分提到要「推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流」，國台辦發言人朱鳳蓮15日解讀指出，陸方將暢通兩岸「雙向」旅遊通道。記者陳宥菘／攝影

針對大陸文旅部日前公布最新旅遊政策文件，涉台部分提到要「推進海峽兩岸旅遊交流合作，加強兩岸青少年交流」，大陸國台辦今天解讀指出，陸方將暢通兩岸「雙向」旅遊通道。

針對大陸文旅部日前印發「旅遊強國建設『十五五』規畫」中的涉台表述，國台辦發言人朱鳳蓮15日在例行記者會上表示，該文件為為深化兩岸文旅交流合作提供堅實依據。

她並稱，旅遊是兩岸同胞心靈契合的天然紐帶，也事關經濟民生發展，兩岸旅遊交流能夠充分帶動台灣餐飲、交通、文創等行業增收，「紓解台灣從業者經營困境」，增進業界與民眾福祉。

朱鳳蓮續指，大陸方面將持續推動兩岸旅遊合作，暢通兩岸雙向旅遊通道，以旅遊拉近同胞情感，厚植兩岸文化認同。

另外，朱鳳蓮提到，近期台灣民眾赴陸旅遊「越來越火爆」，根據大陸國家出入境管理局統計，今年1至6月，兩岸人員往來311.9萬人次，年增長22.1%，其中台胞來大陸285萬人次，年增24.9%。

她表示，相關數據充分表明，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會的主流民意，是兩岸同胞的共同心聲。民進黨當局刻意編造的「大陸很危險」的謊言早已不攻自破。大陸熱忱歡迎更多台胞來大陸，將為此提供更多便利，創造更好條件。

國台辦 兩岸 海峽

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