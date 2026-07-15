兩岸今年中秋包機有望？國台辦喊話賴政府應「做這一事」

台灣商業總會理事長許舒博日前稱，已向台灣民航局申請兩岸中秋包機，優先考慮昆明、西安2個航線，由大陸東方航空承接，並轉述稱陸委會主委邱垂正傾向「先包機、後直航」。國台辦今天回應稱，大陸積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度一貫且明確，希望台灣方面順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制。

針對中秋包機議題，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日上午在例行記者會首先表示，今年上半年，乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客達313.78萬人次，年增15%，「充分印證兩岸直航市場的旺盛需求和兩岸民眾往來的強烈意願」。

她接著說，大陸積極推動全面恢復兩岸空中直航正常化，這個態度是一貫、明確的。希望台灣方面正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

目前台灣政府共開放兩岸15個定期航班航點，每周可飛航班次420班，另開放13個包機航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），可於節慶期間申請飛航包機。

昆明不屬於現行政策下的包機航點，但陸方積極推動恢復。今年4月「鄭習會」後，大陸方面宣布對台十項政策措施，當中包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班」。

陸委會今年4月16日發布新聞稿表示，從目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要。政府將定期檢討空運客運直航的相關運作，並視兩岸互動情勢變化及實際需求作適時調整，不受中共統戰及政治操作的影響。