廣西洪災影響台企？陸國台辦：部分有經濟損失 積極幫助盡快復工

極端天氣導致大陸廣西、湖北、甘肅等地上周遭遇重大風災與洪災，大陸國台辦15日表示，這三地台胞均安全，但廣西有部分台企遭受不同程度經濟損失，正會同廣西方面積極為受災台企紓困解難，幫助他們盡快復工。國台辦並就因巴威颱風而受災的台灣民眾表示慰問。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日上午在例行記者會表示，近期，廣西、湖北、甘肅等多地遭受強降雨、大風等極端天氣，引發洪澇和地質災害，造成重大人員傷亡和經濟損失。國台辦高度重視大陸台胞台企防汛救災工作，第一時間摸排相關地區台胞台企受災情況，同步開展搶險、安置、救助、扶持等各項工作。

她續稱，據了解，廣西、湖北、甘肅三地台胞均安全，廣西部分台資企業有不同程度經濟損失。國台辦正會同廣西方面積極為受災台企紓困解難，幫助他們盡快復工復產。

朱鳳蓮還提到，大陸方面注意到，受颱風「巴威」影響，島內（指台灣）多地民眾受災，「我們對台灣受災同胞表示慰問」，衷心希望他們盡快恢復正常生產和生活秩序。

大陸廣西日前受颱風「梅莎」（陸稱「美莎克」）影響，發生洪澇災害，更有兩處水庫潰堤，下游村鎮被淹，已知至少39人死亡。湖北出現雷暴大風、甚至龍卷風，至少11人死亡。甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村則發生土石流，造成21人遇難。