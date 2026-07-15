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陸委會公布新增10國人赴陸失聯 國台辦否認：編造假訊息

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
陸委會上周公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，另還有1名地方法院法官日前赴大陸華北地區旅遊遭公安進入下榻旅館盤查，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日在例行記者會上否認指，陸委會編造、故意傳播假訊息。記者陳宥菘／攝影
陸委會上周公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，另還有1名地方法院法官日前赴大陸華北地區旅遊遭公安進入下榻旅館盤查，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日在例行記者會上否認指，陸委會編造、故意傳播假訊息。記者陳宥菘／攝影

陸委會上周公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，另還有1名地方法院法官日前赴大陸華北地區旅遊遭公安進入下榻旅館盤查。大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日否認稱，陸委會編造、故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，其行可惡，其心可誅。

陸委會副主委梁文傑9日在例行記者會上公布，自6月底以來新增10名赴陸失聯國人，包括一團4人結伴同行卻全數失聯，其餘6人，1人赴陸探親、1人赴陸求職，另4人原因不明。梁文傑還披露，1名地方法院法官今年4月赴陸旅遊時也遭盤查，大陸公安事先已知悉該名法官身分。

針對台媒關切，朱鳳蓮15日在例行記者會上回應稱，陸委會編造故意傳播假信息，企圖誤導台灣民眾，完全站不住腳，「我想媒體朋友也沒有必要對此進行沒有根據的猜測。」

朱鳳蓮說，廣大台灣同胞在大陸旅遊觀光、探親訪友，擁有安全、舒適、便捷、舒心的出行體驗，這是有目共睹的事實。民進黨當局刻意抹黑，意圖製造恐慌，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，升高兩岸對立對抗，其行可惡，其心可誅。

陸委會上周最新發布的「國人赴陸港澳安全動態周報」指出，自2024年1月1日以來，接獲國人赴中國大陸失聯、遭盤查等人數累計已達385人。

針對賴清德總統日前提及赴陸失聯人數，示警沒有必要，應避免前往大陸，朱鳳蓮回應指，大陸一貫鼓勵和支持兩岸各領域交流往來，「依法保護台灣同胞的正當權益」。

她續指，2024年以來，越來越多的台灣同胞到大陸交流參訪、學習、就業、觀光旅遊、商務考察等，累計已經超過5,170萬人次，事實充分證明，「只要不從事違法犯罪的活動」，台胞往來大陸完全可以「高高興興的來，平平安安的回」，也證明民進黨的謊言和陰謀已經被越來越多的台胞所識破。

國台辦 陸委會 梁文傑

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