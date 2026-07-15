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民眾黨首次組團赴陸交流 國台辦表歡迎：兩岸是一家人理應常來往

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
民眾黨中央評議委員會主委李偉華（左五）14日帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影
民眾黨中央評議委員會主委李偉華（左五）14日帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影

民眾黨中評會主委李偉華14日起率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。她並指，兩岸是一家人，理應常來常往、走親走近。

民眾黨青年團訪問上海是15日上午國台辦例行記者會上的第一道提問，由新華社提出。朱鳳蓮介紹指出，7月14日至17日，台灣民眾黨青年交流團到上海參訪交流，參觀洋山港、12345市民服務熱線運營中心及四行倉庫抗戰紀念館等地，並與上海交通大學青年師生開展座談交流，「我們歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利」。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，理應常來常往、走親走近。我們熱忱歡迎廣大台灣同胞特別是台灣青年朋友多到大陸走走看看，親身領略壯美河山，感受文明底蘊，體驗潮流生活，共赴青春之約，共創美好未來。

李偉華14日在桃機第二航廈出境大廳接受媒體聯訪表示，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化，「愈是在黑暗、分歧的時刻，愈需要溝通對話」。

根據民眾黨公布的公開行程，青年團14日抵達上海後，首站參訪洋山深水港，15日將參訪上海12345市民服務熱線營運中心及模速空間AI黑科技體驗館。

民眾黨中評會主委李偉華14日起率黨內青年團抵達上海，是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日對該團到訪表示歡迎，指將做好相關活動安排，並提供必要便利。記者陳宥菘／攝影
民眾黨中評會主委李偉華14日起率黨內青年團抵達上海，是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日對該團到訪表示歡迎，指將做好相關活動安排，並提供必要便利。記者陳宥菘／攝影

國台辦 民眾黨 兩岸

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