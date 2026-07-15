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泰柬總理齊聚上海 分析：中國欲促成兩國停火

中央社／ 香港15日電

泰國柬埔寨總理近日將會一起到上海，出席2026世界人工智慧（AI）大會暨人工智慧全球治理高級別會議，據分析，中國可能趁此機會促成泰、柬總理或三方會面，結束泰、柬邊境的對峙局面。

明報今天刊文指出，這次大會預定於17日開幕，中國國家主席習近平將會發表主旨講話，這將是AI大會成立8年來，習近平首次親自出席，顯示北京高層對全球AI發展及治理的重視。

這次大會的另一重點，是泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪瑪內也會出席，如果中方能夠促成泰、柬總理在上海會面，或者舉行三方會面，結束泰、柬邊境對峙，也是「功德無量」，並可彰顯中方的國際影響力及「勸和促談」重要角色。

文章表示，去年7月，泰、柬因領土爭議等問題交火，雙方軍民數十人遇難。

去年10月底，在美國總統川普與馬來西亞總理安華的見證下，出席東協峰會的阿努廷與洪瑪內簽署了吉隆坡和平協議，暫時停火，但其後戰火再起，一直延續到同年12月底。

文章表示，北京與泰、柬都維持良好關係，也不願意看到美國介入地區事務，去年中方特使至少四度穿梭訪問，年底終於實施停火；中方還安排兩國外長在雲南玉溪會晤，之後外長王毅加入舉行三方會談。

而柬、泰外長也「高度讚賞中方為化解衝突、緩和局勢、推動對話發揮的建設性作用」。

今年4月，王毅訪問東協三國，進一步調停泰、柬邊界糾紛，得到積極響應。不過，兩國如今仍有零星衝突，包括地雷爆炸、無人機越境、小規模槍擊頻繁發生等。

文章表示，這次泰、柬總理應邀同赴上海，不排除在中方促成之下舉行會面，甚至三方會面，鞏固停火協議，結束邊境對峙。

據分析，中方一旦促成泰、柬停火，不僅有利於地區和平，也可展現中方「和平大國形象」，彰顯習近平提出的「全球安全倡議」，即「堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力」。

上海 柬埔寨 泰國

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