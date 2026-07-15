台灣影視作品 陸政策3優惠

大陸中國電影博物館館長陳偉近日受訪時表示，台灣影視作品擅長以小見大，與大陸的大製作、快節奏形成互補。近期大陸公布十項涉台新政涵蓋影視領域，他認為，政策從三層面釋放利好，「只要導向正確、內容健康、製作精良，大陸歡迎這樣的台灣作品」。

今年以來台片密集登陸大陸銀幕，包含「搜查瑠公圳」、「陽光女子合唱團」等接連公映，「偷偷喜歡你」將於七夕情人節與大陸觀眾見面。六月在台北舉辦的兩岸電影展，「長安的荔枝」、「日掛中天」等大陸電影熱賣，大陸演員與導演也能親自來台交流。

據中新社，同時身兼大陸全國政協委員（台盟界別）的陳偉針對近期大陸十項涉台新政涵蓋影視領域指出，政策從三層面釋放利好：渠道上，允許台灣電視劇、紀錄片、動畫片進入大陸衛視和網絡平台，有望重回「黃金檔」；業態上，允許台灣業者參與大陸微短劇創作，切進「最活躍賽道」；文化上，將影視交流提昇到賡續中華文脈的高度。他表示，「只要導向正確、內容健康、製作精良，大陸歡迎這樣的台灣作品」。

陳偉也認為，台灣影視作品擅長以小見大，與大陸的大製作、快節奏形成互補。談到吳慷仁等台灣演員接連登陸，他也表示樂見這種趨勢。