限時挑戰 「粵來粵有趣」兩岸創作者競技

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽決賽，七月十三日在廣東中山正式揭開序幕。本屆賽事以「理想」為主題，緊扣孫中山文化與在地元素，來自台灣與廣東共廿組青年創作團隊、五十七名影像創作者同場較量，本屆頒獎典禮將於十六日晚間舉行、揭曉金獎隊伍。

決賽發布會上，參賽隊伍須從五個核心主題與五個中山特色取景地中抽選，兩者組合後即為該隊的創作命題。主題涵蓋「傳承、未來、紮根、博愛、如願」等五大方向，拍攝場景則包括孫中山故里旅遊區、孫文西路文化步行街、金鐘湖公園群、五桂山客家村落等地，考驗團隊在陌生環境下的應變力與創作力。

來自台灣賽區的陳同學表示，自己是第一次來到中山，對這座城市的現代化風貌印象深刻，這次賽事抽籤的創作主題比較難，「原本以為會抽到比較簡單的題目，結果有點小難度。」不過經過團隊討論，已經梳理出結合中山在地場景的拍攝方向，希望藉由這次賽事提升拍攝與剪輯技術，也好好感受當地的客家文化與美食。

另外一支來自花蓮的團隊也是第一次踏上中山，成員林同學透露，抽到的題目與賽前預期有落差，創作上確實有挑戰性。雖然團隊成員都有短片參賽經驗，但四十八小時連續創作還是頭一遭，大家形容當下心情「興奮又忐忑」。為了因應緊湊的創作節奏，團隊計畫借助網路與AI工具蒐集參考素材，再對照中山實地場景調整拍攝腳本，力求在有限時間內交出最有溫度的作品。

來自廣東賽區，於澳門讀書的周同學則分享她的創作視角，「我特別想呈現廣東地區的文化特色，尤其是大灣區具代表性的建築風貌——像是嶺南傳統建築、現代與歷史交融的騎樓街區，還有像大象滑梯這樣兼具童趣與在地記憶的公共空間。」她認為，這些建築不僅視覺辨識度鮮明，更承載著常民生活與時代印記，希望透過鏡頭將這些具體可感的細節傳遞給台灣觀眾。

「粵來粵有趣——兩岸青年創意短片大賽」自二○一八年創辦以來，已發展為亞洲規模領先的限時影像創作賽事，成為台灣與粵港澳青年透過短影音創作交流的重要平台。