聽新聞
0:00 / 0:00

「航天少帥」馬興瑞遭雙開 本屆中央政治局落馬第3人

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共廿屆中央政治局委員馬興瑞遭開除黨籍、開除公職處分，並終止其中共廿大代表資格。中新社
中共廿屆中央政治局委員馬興瑞遭開除黨籍、開除公職處分，並終止其中共廿大代表資格。中新社

中共中央政治局前委員、前新疆黨委書記馬興瑞因嚴重違紀違法遭開除黨籍與公職（雙開）。據新華社昨日報導，馬興瑞被控大搞家族腐敗、縱容親屬謀利，並涉及權色、錢色交易及收受巨額財物，其涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。他是繼何衛東、張又俠後，第三位落馬的本屆中共中央政治局委員。

中共中紀委和國家監委的通報稱，經查，馬興瑞「喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩」；嚴重違反組織紀律，「在組織函詢時不如實說明問題」；違規收受禮品、禮金，「幫助親屬低價購房」，「搞權色、錢色交易」，大搞家族腐敗等。通報指其「嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求」，他已遭開除黨籍、公職。

現年六十歲的馬興瑞為技術官僚出身，長期任職於航太部門，被譽為「航天少帥」。二○一三年三月離開軍工企業，歷任工信部副部長、國家航天局局長等職務。同年十一月空降廣東，開始地方執政履歷，先後擔任過廣東省委副書記、政法委書記、深圳市委書記、廣東省長。二○二一年馬興瑞接替陳全國出任新疆黨委書記，提前拿到新一屆政治局入場券，在隔年中共廿屆一中全會上晉升政治局委員。

馬興瑞去年七月卸任新疆黨委書記後就鮮少露面。最後一次露面是去年十月中共廿屆四中全會。今年四月三日，官方宣布其涉嫌嚴重違紀違法被查。在他之前，另外兩位政治局委員何衛東、張又俠分別在去年十月、今年一月遭官宣落馬，其中何衛東已被開除黨籍軍籍。

馬興瑞 新疆 張又俠

延伸閱讀

大搞家族腐敗 中共政治局委員馬興瑞遭「雙開」

技術官僚落馬...中央政治局委員馬興瑞被雙開 加強中國的反腐力度

中朝高層往來頻繁 陸政協主席王滬寧將訪北韓

涉偽造罷免書遭判1年6月 藍營宜蘭黨部主委林明昌：絕對上訴到底

相關新聞

「航天少帥」馬興瑞遭雙開 本屆中央政治局落馬第3人

中共中央政治局前委員、前新疆黨委書記馬興瑞因嚴重違紀違法遭開除黨籍與公職（雙開）。據新華社昨日報導，馬興瑞被控大搞家族腐敗、縱容親屬謀利，並涉及權色、錢色交易及收受巨額財物，其涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴。他是繼何衛東、張又俠後，第三位落馬的本屆中共中央政治局委員。

陸官媒再批谷立言「劣跡斑斑太上皇」 學者：意在言外

大陸國台辦發言人陳斌華上周點名美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言把自己當成台灣的「太上皇」，央視旗下媒體「日月譚天」十三日晚間接棒發文，進一步批評谷立言是「劣跡斑斑的太上皇」，指控他挑動兩岸對抗、鼓噪「以武拒統」、掏空台灣經濟命脈。

AI商機爆發 陸6月進出口遠超預期

在五月川習會後，大陸海關昨日發布六月統計數據顯示，按美元計，六月進出口成長百分之卅點六，其中出口年增百分之廿七，預期為百分之十九；進口年增百分之卅六，預期為百分之廿六點一，數據雙雙超過預期。大陸海關稱，貿易增量集中於ＡＩ領域。而今年上半年兩岸貿易總額約一八五○點三七億美元，較去年同期成長百分之廿五點三。

陸經濟偏冷 學者：廣義失業率達10.2%

大陸國家統計局上個月中公布，今年一至五月，全大陸城鎮調查失業率平均值為百分之五點二，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，大陸廣義失業率應已達百分之十點二，長期受挫的失業人口約兩千四百萬人，其中一千三百萬人是十六歲至廿四歲的年輕人。

廣角鏡／王滬寧今訪北韓

中共與北韓高層近期密切往來。在北韓總理朴泰成七月十日到訪北京後，中共中聯部昨宣布，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧將於今起訪問北韓三天。此前中共總書記習近平六月八日至九日到訪北韓並與朝鮮勞動黨總書記金正恩會談。去年、前年分別還有中共政治局常委兼人大委員長趙樂際、大陸總理李強訪問北韓。圖為二○一八年六月金正恩（左）訪問北京時由王滬寧（右）接機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。