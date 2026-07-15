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AI商機爆發 陸6月進出口遠超預期

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸官方昨發布統計顯示，今年上半年貨物貿易進出口額，在歷史同期上首度突破人民幣廿五兆元。圖為江蘇省港口集團南京港龍潭貨櫃箱碼頭。新華社
大陸官方昨發布統計顯示，今年上半年貨物貿易進出口額，在歷史同期上首度突破人民幣廿五兆元。圖為江蘇省港口集團南京港龍潭貨櫃箱碼頭。新華社

在五月川習會後，大陸海關昨日發布六月統計數據顯示，按美元計，六月進出口成長百分之卅點六，其中出口年增百分之廿七，預期為百分之十九；進口年增百分之卅六，預期為百分之廿六點一，數據雙雙超過預期。大陸海關稱，貿易增量集中於ＡＩ領域。而今年上半年兩岸貿易總額約一八五○點三七億美元，較去年同期成長百分之廿五點三。

今年上半年大陸進出口較上一年增長達百分之廿一點二，達三點六七兆美元，其中出口年增百分之十七點六，進口年增百分之廿六點六。大陸海關總署副署長王軍昨在國新辦記者會上表示，上半年大陸進出口規模歷史同期首次突破人民幣廿五兆元，穩居全球貨物貿易第一大國地位。

王軍指出，隨著人工智慧快速發展，大陸相關產品進出口動力強勁，尤其上半年大陸電子元件、電腦零組件等「算力硬體」進出口增長逾五成。但在大陸政策持續收緊下，今年六月稀土出口量年減百分之卅四，至五一○五公噸。

從貿易地區看，今年上半年，大陸對美國貿易額與去年持平（前五月為年減百分之三點五）；對俄羅斯增長百分之廿五點六；對日本增長百分之十七點八。兩岸貿易額上半年達一八五○億美元，較去年同期增長百分之廿五點三。

大陸海關總署發言人呂大良指，中美貨物貿易總值第一季同比下降百分之十八點七，第二季同比增長百分之十三點七。他強調五月川習會「確定了兩國關係的新定位，為兩國經貿關係提供了穩定預期，也注入了積極動力」。他亦指，上半年大陸貿易順差收窄百分之四點七，「將繼續積極擴大進口，推動進出口平衡發展」。

出口 海關 大陸

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