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陸經濟偏冷 學者：廣義失業率達10.2%

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
學者估算，當前中國廣義失業率已達10.2%。圖為貴州早前舉辦招聘活動的資料照。新華社
學者估算，當前中國廣義失業率已達10.2%。圖為貴州早前舉辦招聘活動的資料照。新華社

大陸國家統計局上個月中公布，今年一至五月，全大陸城鎮調查失業率平均值為百分之五點二，強調「就業形勢總體穩定」。但北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵推算，大陸廣義失業率應已達百分之十點二，長期受挫的失業人口約兩千四百萬人，其中一千三百萬人是十六歲至廿四歲的年輕人。

李稻葵被認為屬偏建制派學者，曾任中國人民銀行大陸央行）貨幣政策委員會委員，大陸全國政協委員等。據財新網報導，李稻葵上周六（十一日）在中國宏觀經濟論壇（ＣＭＦ）一場研討會指出，當前大陸經濟最大的問題並非「Ｋ型分化」，而是整體偏冷，（Ｋ型）上面那條線拉動不了整個經濟。

他表示，有兩個經濟指標的變化需高度關注，一是廣義失業率。基於大陸國家統計局的基礎數據，李稻葵的團隊將過去兩年找不到工作、已不計入官方統計口徑的勞動力作為失業人口也納入，測算得出當前大陸廣義失業率已達百分之十點二。

另一個數字是固定資產投資。去年大陸固定資產投資較前一年下降百分之三點八，今年前五月累計年比仍衰退百分之四點一。

李稻葵稱，這是中國大陸有統計以來罕見的，投資負增長的烈度也是過去沒有的。

他認為，中國大陸經濟新的增長動力尚未打造出來，而過去幾十年的增長點基建投資和房地產已經退出。目前房地產對大陸經濟的拖累，相比過去三、五年已小得多，地方政府投資整體收縮才是導致大陸經濟偏冷的第一大因素。他指出，當前大陸家庭、企業部門都缺乏加槓桿意願，社會融資總額上升主要依靠地方政府借債，但地方政府其實是通過借新債還舊債。

因此他建議，大陸應適當擴大包括中央政府在內的總體政府債務水準，將擴大發債的新增資金用於保房地產、「投資於人」、加強民生性支出、結合地方特色適當增加消費補貼等，提高地方政府幫助經濟轉型、營造新增長點的能力，使地方政府從經濟運行中的收縮力量重新轉變為積極力量。

失業率 中國人民銀行 大陸央行

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