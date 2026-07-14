研究：大陸將政治內容管控嵌入AI模型 全球資訊環境恐受衝擊

最新研究指出，北京近年透過建立人工智慧（AI）安全標準、政企合作及模型測試制度，把符合中共政治要求的內容管控機制及官方敘事，預先嵌入生成式AI模型中。

法國國際廣播電台（RFI）中文網引述這份研究報告表示，這造成相關內容管控邏輯隨著中國AI模型加快走向全球而輸出海外，影響其他國家的資訊環境；香港、台灣及美國的輿情已受到影響。

研究同時指出，目前大型語言模型仍大量依賴英文語料及西方資料訓練，中國政府也擔心西方價值觀及意識形態會透過模型訓練過程反向影響中國資訊環境，使人工智慧同時成為北京維護資訊控制的工具，以及削弱其控制能力的一把「雙刃劍」。

由資深研究員及人權倡議者創立的「韌性創新實驗室」(Resilience Innovation Lab，RIL)13日發表「威權式創新」（Authoritarian Innovation）研究報告，分析2013年至2026年間中國公開發布的政策文件和企業公告等資料，從國家安全丶資訊控制及政治經濟角度，分析中國如何透過人工智慧治理，把政治要求轉化為技術標準，並把資訊控制內建於生成式AI模型的整個開發流程。

報告引用澳洲戰略政策研究所（ASPI）的研究指出，中國大規模利用生成式AI，自動化執行內容審查丶加強監控，以及在異議形成前加以壓制，令外界憂慮中國的威權影響力會隨人工智慧技術提升而進一步擴張。

研究引用2025年中國企業中科天璣（GoLaxy）流出的內部文件內容，中科天璣曾利用生成式AI影響香港丶台灣及美國的輿情。有情報分析人員把生成式AI形容為「資訊戰的新武器」。

報告引述OpenRouter的統計指出，截至今年5月，全球10大最受歡迎的大型語言模型（LLMs）中，有7個來自中國，按Token（AI處理文字）使用量計算，約占全球2/3。研究者認為，隨着中國模型在全球市場普及，模型內建的內容管控邏輯，可能隨技術擴散至海外資訊空間。

研究指出，在中國人工智慧安全治理框架下，任何偏離中共官方敘事，或挑戰其意識形態世界觀的內容，都被視為「內容安全」(content security)風險。因此，北京近年建立一套涵蓋訓練數據（training data）丶數據標註（data annotation）丶模型行為（modelbehaviour）丶應用測試（application testing）及內容可追溯性（content traceability）等各個環節的技術標準，把政治要求轉化為具體技術規範，確保內容管控在模型開發階段已經完成。