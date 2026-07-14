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日本關西經濟聯合會擬10月率團赴陸 主張「政經分離」推交流

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本關西經濟聯合會會長松本正義14日在大阪市內舉行例行記者會，透露稱正在協調派遣關西經濟界代表團於10月18日至23日訪華。路透
日本關西經濟聯合會會長松本正義14日在大阪市內舉行例行記者會，透露稱正在協調派遣關西經濟界代表團於10月18日至23日訪華。路透

日本關西經濟聯合會正協調於10月率團訪問中國大陸，盼與中方高層會晤，強調即使在日中關係惡化長期持續的情況下，也將基於「政經分離」的想法推進交流，並呼籲日本政府以大局觀主動創造對話機會。

共同社報導，日本關西經濟聯合會會長松本正義14日在大阪市內舉行例行記者會，透露稱正在協調派遣關西經濟界代表團於10月18日至23日訪華。

松本正義表示，關西經濟界與中國的聯繫牢固，即使在日中關係惡化長期持續的情況下，也將基於「政經分離」的想法推進交流。

他強調，在日中關係陷入政治性難局之際，「關西經濟界也一貫致力於維持和發展交流」，正在尋求與中國政府要人會晤，但「從目前的情況來看，也有可能會被說『不』」。

對於高市政權，松本正義提出要求，抱有大局觀展開對話非常重要，「希望能主動創造進行對話的機會」。

松本正義6月前往中國，參加在北京舉辦的「中國國際供應鏈促進博覽會」。他向主辦方、中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌表達了派遣訪華團的意願。

報導指出，如果能夠成行，將是從2024年11月以來再次派團。預計此次將與上次相同，規模約為80人，日本關西經濟聯合會和大阪商工會議所的幹部預計會參加。

日本經濟貿易團體陸續傳出訪陸消息。作為對華貿易與經濟交流窗口的日本國際貿易促進協會（國貿促），原本預定6月出訪，但因擔任會長的前眾院議長河野洋平去世而延期，目前傳出正在協調組建代表團於9月下半月訪華。

日本 中方 日本經濟

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