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港府本地立法條例刊憲 港深間新皇崗口岸料月底開通

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
皇崗口岸經歷重建擴建後，繼續提供24小時通宵過境服務，人均通關時間大幅降低。中通社
皇崗口岸經歷重建擴建後，繼續提供24小時通宵過境服務，人均通關時間大幅降低。中通社

香港政府就《皇崗口岸港方口岸區條例草案》刊登憲報，香港立法會立法會十五日大會將首讀及二讀這一條例草案。香港政府刊憲時稱這一條例在七月三十一日實施，這意味著深圳與香港間重建的皇崗口岸，會在本月底前重新開通運作。

香港與深圳間已有多條人車雙向通關的口岸，重建前的皇崗口岸曾是最大的陸路貨運口岸，也是目前港深間唯一二十四小時通關口岸。這一口岸一九八九年十二月貨檢通關、一九九一年旅檢通關，成為香港進入大陸最重要的交通樞紐之一。這一口岸疫情期間曾關閉，其後又重建，最終完成重建行將開通。

新皇崗口岸的整個用地都在深圳境內，又決定要實施「一地兩檢」。中國全國人大常委會已授權香港特區政府管轄口岸「港方區域」及相關延伸區，但土地屬租賃，香港政府需透過本地立法，即最新的《皇崗口岸港方口岸區條例草案》來實施依法管理。

刊憲的條例草案稱，中國國家授權皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區，在七月三十一日零時起啟用，租賃期限至二零四七年六月三十日，期後經全國人大常委會決定，可以續期。 港方口岸區視為位於香港以內的地域，香港政府能依照香港法律，對皇崗口岸港方口岸區、連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面、可經由橋面進出的大橋箱樑內，以及連接道路路面，實施管轄。

原皇崗口岸在二零二零年啟動拆除重建，總建設工期預計約三年半。建成後的新皇崗口岸取消貨車通關，改為純旅檢通道，即過關車以客車為主。新皇崗口岸將採用「合作查驗、一次放行」的通關模式，即旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份，就可以完成港深兩地出入境手續，預計整體通關時間將由原本約三十分鐘，大幅縮短至約五分鐘。

港府 深圳 香港

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