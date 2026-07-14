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防中共跨境鎮壓 沈有忠：政府將從預防、保護及反制3面向著手

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心14日下午在台北舉辦「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，沈有忠（中）與其他兩岸學者專家出席。記者張鈺琪／攝影
東海大學中國大陸暨區域發展研究中心14日下午在台北舉辦「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，沈有忠（中）與其他兩岸學者專家出席。記者張鈺琪／攝影

陸委會副主委沈有忠今（14）日表示，為因應中共「民族團結進步促進法」可能帶來的長臂管轄及跨境鎮壓風險，政府將從預防、保護及反制3個面向著手，除持續把關兩岸人員交流，也將研議透過修法保護遭鎮壓者、打擊在地協力者。行政院已成立跨境鎮壓跨部會應對平台，未來將進一步制度化及專業化，專案處理相關案件。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心14日下午在台北舉辦「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，並由中央廣播電台協辦，沈有忠與其他兩岸學者專家出席。

沈有忠於致詞時指出，該法不斷強調服從中國共產黨領導，要求武裝力量、社會團體及企業組織均須接受中共領導，顯示中共所稱的「民族團結」，實際上是要求所有人團結在一黨專政及習近平個人領導之下。

他也批評，該法是「假團結之名，行文化清洗之實」，企圖加速對內蒙古、新疆及西藏少數民族的強迫同化，並透過語言、國民教育、幹部教育及社會教育，推動全社會的思想改造。

沈有忠提醒，在該法之下，即使不前往中國大陸也可能面臨風險。中共可能透過缺席審判、連坐，或利用與第三國的引渡協議追捕特定人士；民眾只要發表不符合中共立場的言論，就可能面臨長期甚至終身追訴。

他說，相關法律也讓兩岸交流蒙上更多陰影。未來舉辦兩岸交流活動時，若未協助中共推動所謂「民族團結」，就可能面臨政治或法律風險，所有交流活動也可能被要求服務於統戰及統一目的。

針對政府因應措施，沈有忠表示，政府將從預防、保護及反制3個面向著手，政府也會持續把關人員交流，要求兩岸交流落實去政治化及去風險化，維持安全、健康及有序；同時嚴防跨境鎮壓，並研議透過修法保護遭鎮壓者、打擊在地協力者。

沈有忠稱，行政院已成立跨境鎮壓跨部會應對平台，未來將進一步制度化及專業化，專案處理可能發生的跨境鎮壓案件；政府也將擴大國際合作，與各國政府、智庫及人權組織交換經驗，共同揭露風險並譴責中共相關作為。

沈有忠表示，對中國大陸內部而言，「民族團結進步促進法」是迫害人權及少數民族，並鞏固中共一黨及習近平個人集權領導的法律；對外則是進行跨境鎮壓、迫害人權及干涉他國民主治理的法律。

沈有忠最後指出，目前國人赴陸失聯、遭盤查或關押的相關通報已超過385例，其中具有特定宗教或身分背景者，包括一貫道信徒及公務人員，面臨的風險更高；另涉及跨境鎮壓的相關案件已超過134人次，對象包括企業、民間團體、民選公職人員及政府官員。

座談會的出席者（左起）為中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、東海大學政治學系助理教授劉明浩、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、陸委會副主委沈有忠、東海大學陸研中心主任林子立、暨南大學東南亞學系教授兼系主任張春炎、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇。記者張鈺琪／攝影
座談會的出席者（左起）為中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、東海大學政治學系助理教授劉明浩、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、陸委會副主委沈有忠、東海大學陸研中心主任林子立、暨南大學東南亞學系教授兼系主任張春炎、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇。記者張鈺琪／攝影

中共 陸委會 東海大學 兩岸

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