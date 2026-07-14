民眾黨首度正式赴陸 沈有忠：非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問

針對民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委沈有忠今（14）日表示，政府均予以祝福，但交流過程應注意對等尊嚴，並將台灣主流民意傳達給陸方。交流不一定能化解衝突，若只附和中共的說法及統戰言詞，反而可能向國際社會傳遞錯誤訊息。

他並呼籲中共不要只跟台灣特定政黨交流，應與台灣民選政府展開不預設前提及立場的對話。沈有忠說，他也非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問，兩岸才能有更多機會，以和平方式處理歧見與衝突。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（14）日下午舉辦「民族團結進步促進法對兩岸交流的影響」座談會，並由中央廣播電台協辦，沈有忠在座談會前接受媒體聯訪回答相關問題。

就中共台辦系統透過台灣在地協力者舉辦為期8天7夜的「兩岸青年教師北疆行」，活動期間食宿由主辦方安排，參加者須自付機票及4000元報名費。沈有忠指出，近期相關活動開始鎖定青年教師，恐企圖讓教師成為台灣校園內的「統戰節點」，未來再透過這些教師接觸更多青年學生。

沈有忠表示，目前正值暑假，中共有各式各樣的交流活動，邀請台灣青年赴陸，他近期也收到非常多相關檢舉。過往相關活動廣泛鎖定青年族群，近期揭露的案例則以青年教師為主，多鎖定18歲至45歲的對象。

他表示，中共可能認為青年族群的可塑性較強，國家認同及敵我意識尚未完全確立，較容易在交流及統戰過程中改變其國家認同的想法。此次進一步鎖定教師，恐怕是希望在台灣校園設立統戰「節點」，一旦部分教師成為節點，中共未來便可透過他們接觸更多青年學生。

對於印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中遇襲，沈有忠表示，該案絕非偶發犯罪，從犯案方式可以明確看出，這是經過縝密規畫，具有組織性、系統性及針對性的犯罪行為。

沈有忠指出，事件發生後，日本跨黨派國會議員已發聲譴責，矢板明夫過去任職的《產經新聞》也透過社論表達關切，因此外界對事件的憂慮，並非陸委會藉題發揮。

至於西安、昆明等兩岸包機議題，沈有忠表示，陸委會立場未變，對於具有穩定台商及民航需求的城市，可進一步評估；若僅具觀光效益，缺乏穩定客運需求，開設包機或定期航班未必具有急迫性。他舉例，烏魯木齊的定點航線需求有限，西安則可列入進一步考量。陸委會將持續了解當地台商實際需要，再評估規畫包機或定期航班。

另，關於國民黨立委翁曉玲因政府要求公務人員具結未領有中國身分證，擬刪除或凍結相關預算。沈有忠表示，尊重國會議員提出預算刪凍案的權責，但兩岸情勢已今非昔比，中共對台滲透、破壞及共諜活動日益嚴重，政府相關措施均是依法辦理。

沈有忠說，若立委認為相關規定違反法律保留原則，應透過法律程序解決，不應以刪除預算作為迫使行政機關改變政策的手段，「哪裡出了問題，就從哪裡取得共識、解決問題」，以預算作為威脅，對民主政治發展並無正面幫助。