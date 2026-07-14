南海仲裁十周年 陸籲歐方謹言慎行以免影響雙邊關係

關於南海仲裁，大陸外交部再發話，大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會上強調，中國不接受、不參與仲裁，不接受、不承認裁決，正是以實際行動維護和國際海洋秩序，並稱南海仲裁案本質上是披著法律外衣的政治鬧劇，同時敦促歐方謹言慎行 ，停止為非法裁決站台背書，以免影響中歐關係與合作。

林劍說，南海仲裁案是一紙非法裁決，不會改變中國對南海諸島及其附近海域擁有主權權利和管轄權的歷史和事實，不會動搖中國維護主權和海洋權益的決心和意志，不會影響中國同直接當事國通過談判協商解決有關爭議的政策和立場。

針對幾個歐洲國家參與美菲發表紀念南海仲裁案裁決十年聯合聲明，歐盟也發表相關聲明，林劍指出，歐方歪曲事實、惡意抹黑，中方對此強烈不滿和堅決反對。中國外交部歐洲司負責人已分別約談有關國家駐華使館和歐盟駐華代表團負責人，提出嚴正交涉。

林劍稱，仲裁庭為出於政治目的臨時拼湊，本身毫無權威性和公正性，有關仲裁違反國際法基本原則，只是少數幾個美西方國家出於遏壓中國的政治目的作秀。

針對南海仲裁十周年議題，大陸輿論界也總動員，各媒體紛紛推出評論，如新華時評稱，菲律賓夥同美國、日本等一些域外國家，發表所謂「紀念南海仲裁案裁決」十年聯合聲明，再次炒作「老戲碼」，是拿石頭砸自己的腳；京報網國際銳評指，菲律賓和西方一些國家相互配合，再次拿著這張廢紙做文章；央視「藍廳觀察」則稱，南海仲裁是「一齣鬧劇禍亂南海」。