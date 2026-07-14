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民眾黨青年團訪上海洋山港 李偉華：學習世界級港口的智慧與治理

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
民眾黨中央評議委員會主委李偉華（左五）14日帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影
民眾黨中央評議委員會主委李偉華（左五）14日帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影

民眾黨青年交流團團長、民眾黨中央評議委員會主委李偉華14日率團抵達上海，展開4天3夜參訪行程，首站拜訪洋山港。李偉華表示，第一個重要參展的行程就是來到洋山深水港，就是要看世界級的，要學就要學最厲害的港口智慧與治理。

李偉華指出，上海是世界上貨櫃吞吐輸送量排名第一的港口，而洋山深水港更是上海現代化發展中最具代表性的重大建設，它展現的不只是碼頭的規模，也不只是橋梁的長度，而是一座城市、一個港口如何運用先進的科技，無人化的設備，數位管理，高效的調度，支援國際貿易全球供應鏈的運轉。

李偉華談到，近年來全球經濟面臨著許多的變化，疫情衝擊，地緣政治供應鏈的重組，到人工智慧無人化技術的快速發展，各國都在思考如何提升物流的效率，供應鏈韌性與國際競爭力。

李偉華認為，港口的角色早已經不是船舶停泊、貨櫃裝卸，而是國家經濟實力也是橫向整合整體治理能力的重現，這也是今天到洋山港重要的態度。「不單純只是看一個大型工程，也是希望真正理解一座世界級能否在彼此成功的地方互相幫助，互相學習，互相成就。」

李偉華表示，台灣也有非常重要的港口，像高雄港、台中港、基隆港，還有台北港，這些港口長期支持的台灣經濟的發展，「未來如果能夠導入更多數位化的管理，無人的作業，節能減碳的智慧物流經驗，台灣也有機會打造國際競爭力的航運港口，讓航運更有效率，也讓人民生活社會經濟更有韌性。」

李偉華強調，今天與青年朋友一起參訪，也是希望大家能夠以務實開放的心胸學習他人的經驗，學習他人的長處，檢視自己可以精進的部分。

李偉華指出，公共建設不只是只有工程規模，更重要的是背後的治理思維。能把一座港口港口建設好、營運好、管理好，本身就是一種城市與國家的競爭力，這些經驗值得台灣未來在港口建設智慧物流發展上思考。

根據大陸海關總署官網發布，作為全球單體規模最大、智慧化程度最高的自動化集裝箱碼頭，洋山四期擁有完全自主研發的自動化碼頭作業管控系統，打破國外技術壟斷，實現全業務自動化和核心業務智慧化。

上港集團曾發布，2025全年最終完成5,506.3萬標準箱（貨櫃），較2024年的5150.6萬貨櫃年增6.9%，再創歷史新高，自2010年起已連續16年位居全球港口貨櫃輸送量首位。

上海 民眾黨

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