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中朝高層往來頻繁 陸政協主席王滬寧將訪北韓

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全國政協主席王滬寧15日至17日將率團訪問北韓。路透
大陸全國政協主席王滬寧15日至17日將率團訪問北韓。路透

中共中央對外聯絡部14日宣布，應北韓勞動黨中央委員會和北韓民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧將率中國黨政代表團於15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

近期北韓與中國互動異常頻繁。中共中央總書記、大陸國家主席習近平時隔七年於6月8日至9日訪問北韓，並與北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。這是習近平今年首度出訪。

緊接著，北韓內閣總理朴泰成在「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年系列活動名義下，率黨政代表團於7月10日至12日對中國進行正式訪問，雙方高層互動密集展開。習近平11日在北京人民大會堂會見朴泰成，強調要穩步推進務實合作，持續鞏固民意基礎。

大陸國務院總理李強11日同朴泰成舉行會談。雙方就擴大和深化各領域交流合作方案進行討論，同意對接發展戰略，穩步擴大經貿往來，促進互聯互通，深化醫療衛生、教育等民生領域合作，並攜手捍衛自身正當權益和國際公平正義。此外，朴泰成在華期間，還會見了全國人大常委會委員長趙樂際、中央政治局常委蔡奇等中方領導人。

有觀點認為，對中方而言，其主動鞏固中朝關係是維護東北亞戰略平衡的主動布局，一方面對衝外部軍事壓力，包括面對美日韓三角同盟的合圍壓力，以及日本近期在軍事鬆綁上的明顯動作；另一方面，隨著俄朝關係的突飛猛進，中國需要通過主動鞏固雙邊關係，確保自身在半島事務中的核心地位不被稀釋。

此外，川普第二任期上台後，半島議題隨時可能被擺上大國談判桌。在這種外部窗口期，中朝雙方加強協調，企圖為半島局勢加裝一道「保險」。

王滬寧 北韓 習近平

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