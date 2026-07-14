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央視批谷立言：言行出格 「劣跡斑斑的太上皇」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
繼大陸國台辦之後，央視昨晚也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。聯合報系資料照
繼大陸國台辦之後，央視昨晚也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。聯合報系資料照

大陸國台辦發言人陳斌華上周點名美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言把自己當成台灣的「太上皇」，央視旗下媒體《日月譚天》13日晚間接棒發文，進一步批評谷立言是「劣跡斑斑的太上皇」，指控他挑動兩岸對抗、鼓噪「以武拒統」、掏空台灣經濟命脈。

《日月譚天》指出，谷立言2024年就任AIT台北辦事處處長以來，頻繁介入台灣國防、經濟等事務以及台灣的兩岸政策，「把台灣推向火坑」。文章稱，「其言行之出格、干涉之深入，可謂劣跡斑斑」。

文章並列出期三大「劣跡」：

一、挑動兩岸對抗。谷立言無視民進黨當局否認「九二共識」，拋出「兩岸應不設前提對話」，給台獨路線解套。此外，其兩年來每逢公開場合必談「大陸威脅」「台海危機」，持續煽動兩岸對立對抗，極力向台灣民眾販賣戰爭焦慮；

二、鼓噪「以武拒統」。谷立言一再鼓吹台灣應強化防務，不斷催促台灣增加國防預算，以購買更多美國武器；

三、掏空台灣經濟命脈。數十年來，台灣經濟發展獲益於穩固的兩岸產業鏈供應鏈。谷立言卻多次以「供應鏈安全」為名，煽動兩岸產業「脫鉤斷鏈」，並自2025年起強推台積電赴美。

《日月譚天》表示，谷立言之所以敢把自己當成台灣的「太上皇」，有兩層原因：一方面，民進黨當局自我矮化，對美國人的要求照單全收；另一方面，源自美國歷來把台灣當「棋子」、對台灣予取予求的霸權底色。

文章最後稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，外人無權置喙」，呼籲台灣的政黨、團體和各界人士應摒棄「倚美」幻想，認清台獨是絕路、統一擋不住，把台灣的前途命運牢牢掌握在中國人自己手中，而不是盲從於「洋大人」的瞎指揮。

谷立言 央視 美國在台協會

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