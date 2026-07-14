港媒：北京為下屆香港特首及政府組成人選收集意見

香港明報今天報導，最近北京方面有人約晤香港政商界人士，聆聽他們對政府高層官員的意見，估計是為下屆行政長官（特首）以至政府組成人選收集意見。

本屆香港特別行政區政府的執政已進入最後一年，特首李家超至今沒有公開說明會否連任，報導引述消息人士透露，最近有北京「收風人」單獨約晤本地政商界人士，了解他們對政府「人與事」的意見。

據報導，「收風人」要求會晤者毫無保留地對港府高層官員的表現、政策及處事方式「暢所欲言」，表達意見，估計是為下屆特首以至政府班子人選收集意見。

報導引述知情人士說，按照以往經驗，北京一般會在港府換屆前一年廣泛聽取各方對下任特首人選的意見，若過程中出現嚴重的意見分歧，就會提出前提條件，再聽取意見，然後交予北京高層決定。

李家超早前被記者追問連任問題時，拒絕回應會否爭取連任。

基本法規定，特首任期5年，可連任一次。香港主權轉移以來，先後有4位特首，分別是董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥，當中沒有一人可以做足10年，各人都因為任內出現問題而未能連任。

目前香港社會各界都在猜測李家超會否連任，有一種說法是，若他能做滿10年，就香港歷任特首遭遇來說，應有特殊政治意義；另一種說法是，迄今沒有什麼嚴重問題足以影響李家超連任。

也有一種說法是目前沒有任何大熱人選可以取代李家超。