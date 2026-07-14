李偉華率民眾黨青年團訪上海 盼以對話取代對立

民眾黨中央評議委員會主委李偉華今天率團赴上海，展開4天3夜參訪行程。李偉華表示，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴中國大陸交流，盼以交流開展善意、以對話取代對立。

李偉華上午帶著3黨工及5名台灣民眾黨青年團員，赴上海展開4天3夜參訪行程。

李偉華在桃機第二航廈出境大廳接受媒體聯訪表示，面對當前兩岸及國際局勢變化，越在充滿分歧時刻，越須維持溝通。民眾黨主張「台灣自主、兩岸和平」，有責任尋求穩健務實、降低戰爭風險的和平道路。他引述民眾黨創黨主席柯文哲主張，希望雙方透過善意促進交流，透過接觸減少誤解，透過對話增加理解，逐步建立長期穩健和平往來互動關係。

李偉華說，民眾黨主張在維持台灣民主自由政治制度與生活方式前提下，以溝通、對等方式推動兩岸交流，並以「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」作為交流原則；兩岸存在不同政治體制及經濟、社會發展背景，和平需要持續努力與溝通，過去柯文哲擔任台北市長期間曾舉辦台北上海雙城論壇等經驗，正是透過對話溝通達到互相諒解的案例。

李偉華指出，此行除參訪上海重要經濟建設、歷史場館、科技企業及青年創業基地，也將赴上海交通大學與當地青年座談，青年交流是此行重點，希望透過彼此認識、提問與理解，攜手青年世代一同為兩岸累積更多善意、更多互信，也追求更多和平可能。